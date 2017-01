Menor é assassinada a facadas no Sertão da Paraíba

Uma adolescente de 17 anos foi assassinada com mais de sete facadas na cidade de Coremas, no Sertão do estado, a 390 km de João Pessoa. A vítima foi atacada nessa quarta-feira, mas só veio a falecer na manhã desta quinta-feira (5). A menor Deisiany da Silva Ferreira teria sido vítima de uma vingança. Segundo a polícia, ela teria participado de um espancamento feito a um homem no primeiro dia deste ano.

De acordo policiais do 4º Pelotão de Coremas, no dia 1º de janeiro um grupo de amigos agrediu um homem de 47 anos, que estava embriagado. Após ser espancado pelos jovens, dos quais Deisiany faria parte, ele jurou vingança.

“Deisiany da Silva estava no meio desse grupo que bateu no homem. Nessa quarta, ele estava embriagado e ao avistar a adolescente, sacou uma faca e deu vários golpes nela”, informou a Polícia. Mais de sete perfurações atingiram costas, tórax e braço da vítima. A menor chegou a ser socorrida para o hospital da cidade, mas não resistiu e morreu nesta manhã. A Polícia está em diligência em busca do suspeito.

