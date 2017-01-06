‘FAZENDO HISTÓRIA’: João Marcelino Mariz faz balanço e presta contas de sua gestão no Campestre Clube de Sousa; CONFIRA AQUI!

O presidente João Marcelino Mariz, através de sua diretoria, fez um balanço de sua gestão à frente do Riachão Campestre Clube de Sousa. Marcelino elencou varias benfeitorias a frente do sodalício durante a sua gestão.
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Confira a baixo:
– ELEVAÇÃO DO TITULO PATRIMONIAL PARA R$ 4.000,00, – VALORIZANDO O PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS
– AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA CATRACA ELETRÔNICA NA PORTARIA
– CONSTRUÇÃO DE UMA RÉPLICA DE T-REX (DINOSSAURO)
– AQUISIÇÃO DE UM SPRING PARA A PORTARIA
– AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA A PORTARIA
– AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS PORTÕES PADRÃO NA PORTARIA
– INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO PARA FACILITAR O ACESSO DE VEÍCULOS NA ÁREA PRÓXIMA A
PORTARIA
– CONCLUSÃO DO PISO E DO SISTEMA ELÉTRICO DO SALÃO SOCIAL
– AQUISIÇÃO DE QUATRO LUSTRES E INSTALAÇÃO DE DEZESSEIS LÂMPADAS ESPECIAIS NO SALÃO
SOCIAL
– PARCERIA COM O SOUSA ESPORTE CLUBE, COM A PUBLICIDADE DO CAMPESTRE EM SEUS
UNIFORMES
– AQUISIÇAÕ E INSTALAÇÃO DE UM MODERNO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSOR PARA O CAMPO
DE FUTEBOL
– REALIZAÇÃO DE TORNEIOS DE FUTEBOL, SINUCA E FUTVOLEY
– IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL “ESTRELAS DO FUTURO”, OFICIAL DO BOTAFOGO DO RIO
DE JANEIRO
– AQUISIÇÃO DE DOIS TATAMES PARA AS AULAS DE JIU-JITSU
– RECUPERAÇÃO DAS SINUCAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
– SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS ESPECIAIS DO CAMPO DE FUTVOLEI E DO CAMPO DE FUTEBOL
– AQUISIÇÃO DE BOLAS, REDES, RAQUETES E OUTROS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
– AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO COMPLETO PARA OS FUNCIONÁRIOS
– ASSINATURA DE CARTEIRAS DE FUNCIONÁRIOS/GARÇONS
– CONTRATAÇÃO DE UMA PROFESSORA PARA A PRÁTICA DE YOGA E PILATES
– PAGAMENTO EM DIA DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS E DAS HORAS-EXTRAS, FÉRIAS, 13º
SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES
– PAGAMENTO EM DIA DO IPTU (ÁREA URBANA) E ITR (ÁREA RURAL, DO INSS, FGTS, DAESA, ENERGISA,
TELEFÔNICA, ECAD E ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA
– RECUPERAÇÃO, PINTURA E LIMPEZA GERAL DO TOBOÁGUA E DAS CADEIRAS DA PISCINA DOS
ADULTOS COM TINTAS AUTOMOTIVAS
– MONTAGEM DE TENDA PARA OS SALVA-VIDAS NA PISCINA DOS ADULTOS
– RECUPERAÇÃO DA PISCINA DOS ADULTOS COM TROCA DE AZULEJOS E INSTALAÇÃO DE RALOS MAIS
SEGUROS
– AQUISIÇÃO DE UM TUBO DE OXIGÊNIO E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES PARA SEGURANÇA DOS
BANHISTAS
– AQUISIÇÃO DE TRES BÓIAS E COLETES SALVA-VIDAS PARA A PISCINA DOS ADULTOS
– MANUTENÇÃO PERMANENTE DAS PISCINAS DENTRO DOS PADRÕES HIGIÊNICOS E PROFISSIONAIS
COM CLORO E OUTROS PRODUTOS AUTORIZADOS
– AQUISIÇÃO DE UM MINI LAVA JATO PARA LAVAGEM E LIMPEZA DE DETERMINADAS ÁREAS
– NOVA ESTRUTURA NOS GUARDA-SÓIS E GRAVURAS PROFISSIONAIS NA PISCINA INFANTIL
– AQUISIÇÃO DE TRES MOTORES BOMBA NOVOS PARA FILTRAÇÃO D`ÁGUA DA PISCINA DOS ADULTOS E
PISCINA INFANTIL
– AQUISIÇÃO DE NOVECENTOS QUILOS DE AREIA ESPECIAL PARA OS FILTROS DA PISCINA DOS
ADULTOS E DAS CRIANÇAS (PURIFICAÇÃO DA ÁGUAS
– GUARDA-SÓIS E TODAS AS PALHOÇAS RECUPERADAS E PINTADAS COM TINTAS ESPECIAIS
– CONTINUAÇÃO AMIGA DA PARCERIA COM O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
– CONTRATAÇÃO DE UM FUNCIONÁRIO COM CURSO ESPECÍFICO PARA AUXILIAR OS BOMBEIROS NAS
PISCINAS
– MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA E DE LÂMPADAS
COMUNS POR LÂMPADAS MAIS ECONÔMICAS
– INSTALAÇÃO DE DIVERSAS PLACAS INFORMATIVAS PARA SEGURANÇA DOS BANHISTAS, RESPEITANDO
AS LEIS QUE DISCIPLINAM O ASSSUNTO
– PINTURA GERAL NO SALÃO DE JOGOS
– REGISTRO DOS POÇOS ARTESIANOS NA AGÊNCIA ESTADUAL DE ÁGUAS
– OITENTA E UMA NOVAS MUDAS DE ÁRVORES DE DIVERSAS ESPÉCIES (PLANTADAS)
– COLOCAÇÃO DE SETE PAINÉIS TEMÁTICOS “PASSAROS REGIONAIS” COM VISTA PARA AS PISCINAS
DOS ADULTOS
– RECUPERAÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL
– INSTALAÇÃO DE UMA PALHOÇA NO BAR DE BIRIM
– SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL RECICLÁVEL DE SETE PALHOÇAS POR PALHAS DE CARNAUBEIRAS, MAIS
INDICADAS PARA O CLIMA LOCAL
– REALIZAÇÃO COM SUCESSO DOS EVENTOS: REVEILLON, VERDE E BRANCO, CARNAVAL E SÃO JOÃO,
COM DETALHES PARA AS ORNAMENTAÇÕES E PARA O SISTEMA DE SEGURANÇA ADOTADOS
– REALIZAÇÃO DE QUARENTA E UMA “DOMINGUEIRAS” (MÚSICA AO VIVO) INTERPRETADAS POR
ARTISTAS DE SOUSA E DE OUTRAS REGIÕES DO NORDESTE
– COMEMORAÇÕES BEM SUCEDIDAS DO DIA DOS PAIS, DAS MÃES E DAS CRIANÇAS COM SORTEIOS DE
BRINDES EM TODOS ESSES EVENTOS
– AQUISIÇÃO DE TREZENTOS E NOVENTA TOALHAS DE MESA
– AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA E JUNINA
– PARCERIA COM A ESCOLA DE SAMBA “ÁGUIA DE OURO”, MOMENTO HISTÓRICO EM QUE O CLUBE FOI
HOMEGEADO PELA PRIMEIRA VEZ COM SAMBA-ENREDO NO CARNAVAL SOUSENSE
– REGISTRO DA ACADEMIA – PELA PRIMEIRA VEZ – DA ACADEMIA NO CONSELHO REGIONAL DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
– AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA PARA A ACADEMIA
– RECUPERAÇÃO E LIMPEZA GERAL DA ACADEMIA
– AQUISIÇÃO DE TRES CLIMATIZADORES PARA REFRIGERAÇÃO DA ACADEMIA
– CONTRATAÇÃO DE DOIS PERSONAL TRAINER PARA A ACADEMIA
– IMPLANTAÇÃO DE REGRA DE PREÇOS DE BEBIDAS E COMIDA ABAIXO DOS PRATICADOS NO MERCADO
– IMPLANTAÇÃO DE NOVO CARDÁPIO NA COZINHA
– CONTRATAÇÃO DE UM GERENTE PROFISSIONAL PARA O BAR
– CONTRATAÇÃO DE UMA COZINHEIRA, UMA AUXILIAR DE COZINHA E TRES COPEIRAS
– AQUISIÇÃO DE VINTE CHURRASQUEIRAS
– AQUISIÇÃO DE NOVOS FOGÕES, FORNOS, TRAVESSAS, PRATOS, COPOS E GARFOS
– AQUISIÇÃO DE FREEZERS E GELADEIRAS NOVAS PARA OS SERVIÇOS DE BAR
– AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM A CRIAÇÃO DE SESSENTA NOVAS VAGAS PARA VEÍCULOS
– SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS COMUNS POR ESPECIAIS NO ESTACIONAMENTO
– CONTRUÇÃO DE UM PALCO PROFISSIONAL
– CONSTRIÇÃO DE UMA COZINHA
– CONSTRUÇÃO DE UM BAR
– CONSTRUÇÃO DE UM CAMARIM
– CONSTRUÇÃO DE UM VESTUÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS
– CONSTRUÇÃO DE UM FRAUDÁRIO
– CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS (MASCULINO E FEMININO)
CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO DE CEREAIS E ALIMENTOS
– CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO
– AQUISIÇÃO DE QUATROCENTOS E CINQUENTA METROS DE PASTILHAS PARA A ÁREA DO PALCO E
DAS COLUNAS DO SALÃO SOCIAL
– INSTALAÇÃO DE CENTO E SESSENTA METROS QUADRADOS DE GRANIZO VERDE UBATUBA NO PALCO E
EM ÁREAS DO SALÃO SOCIAL
– AQUISIÇÃO DE DUZENTOS METROS DE PORCELAN ATO PARA O SALÃO SOCIAL (instalação em andamento)
– AQUISIÇÃO DE TRINTA E DUAS LÂMPADAS ESPECIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA PRINCIPAL DO
PORCELANATO DO SALÃO SOCIAL (instalação em andamento)
– AQUISIÇLÃO DE QUINHENTOS E VINTE METROS DE ARAMES PARA IMPLANTAÇÃO NAS CERCAS
– AQUISIÇÃO DE QUATROCENTOS E VINTE E SEIS METROS DE TELAS PARA AS CERCAS PARA EVITAR
ACESSO DE ANIMAIS
– AQUISIÇÃO DE UM ANDAIME
– AQUISIÇÃO DE UMA BETONEIRA
– AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS PARA OS FUNCIONÁRIOS
– AQUISIÇÃO DE SOM PARA AULAS HIDROGINÁSTICA
– DRAGAGEM DOS POÇOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA
– AQUISIÇÃO DE DUZENTOS E CINQUENTA METROS DE GRAMA PARA ORNAMENTAÇÃO DE
DETERMINADAS ÁREAS
– PLANTIO DE TUIAS HOLANDESAS (ORNAMENTAÇÃO) NA PISCINA DOS ADULTOS
– ORGANIZAÇÃO DE ABAIXO-ASSINADO DA DIRETORIA E DOS SÓCIOS DIRIGIDOS AO GOVERNADOR DO
ESTADO NO SENTIDO DA CONSTRUÇÃO DO ASFALTO DA RUA SAUL PEDROSA DE MELO NO ALTO DO
CRUZEIRO COM ACESSO AO CLUBE
– AQUISIÇÃO DE UM GELÁGUA NA SEDE ADMINISTRATIVA
– INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA PARA CONFORTO DOS SÓCIOS E VISITANTES DE SOUSA
E DE OUTRAS CIDADES, COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, COMPUTADORES, TELEVISOR, BIRÔS E OUTROS
MÓVEIS
– AMPLIAÇÃO DO PRIMEIRO LAGO DA SEDE SOCIAL PARA ARMAZENAMENTO DÁGUA EM PERÍODOS
INVERNOSOS
– AQUISIÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA
– AQUISIÇÃO DE OITO EXTINTORES DE PROTENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
– AQUISIÇÃO DE QUARENTA COLETORES DE LIXO
– AQUISIÇÃO DE UM GÉLAGUA PARA A SEDE SOCIAL
– AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
– RECUPERAÇÃO E PINTURA DE TODAS AS COLUNAS QUE DÃO SUSTENTAÇÃO AS PALHOÇAS
– SAUNA RECUPERADA E FUNCIONANDO NORMALMENTE
– AQUISIÇÃO DE SOM PARA AULAS DE HIDROGINÁSTICA
– AQUISIÇÃO DE UMA SÉRIE DE MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE E PROVISÓRIO
– DETEZIZAÇÃO EXTREMAMENTE PROFISSIONAL EM ÁREAS ESPECÍFICAS, SEM PREJUDICAR O MEIO-
AMBIENTE
– IMPLANTAÇÃO DE CANAL DE INFORMAÇÕES IMEDIATAS E PERMANENTES QUE INTERESSA AOS
SÓCIOS ATRAVÉS DO FACEBBOK
– CERTIFICADO DE PROTEÇÃO, EXPLOSÃO E CONTROLE DE PÂNICO EMITIDO PELO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR NOS TRES ANOS DE MANDATO
– ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO EXPEDIDO NOS TRES ANOS DE MANDATO
– AQUSIÇÃO DE CELULARES PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO E VIGILÂNCIA
– INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE VIGILÂNCIA NA PORTARIA E EM OUTROS SETORES
– INSTALAÇÃO DE DOZE PEÇAS (165 METROS QUADRADOS) EM POLICABORNATO EM TORNO DO SALÃO
SOCIAL NO SENTIDO DE EVITAR OS EFEITOS DE CHUVAS E DO SOL
– PARCERIAS COM VÁRIAS INSTITUIÇÕES DA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SEUS EVENTOS:
ECC,COMUNIDADE PÉROLA PRECIOSA, MAÇONARIAS, IGREJA CATÓLICA E EVANGÉLICA,
UNIVERSIDADES, COLÉGIOS, SOUSA ESPORTE CLUBE E OUTRAS ENTIDADES.
Da Assessoria