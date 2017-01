‘FAZENDO HISTÓRIA’: João Marcelino Mariz faz balanço e presta contas de sua gestão no Campestre Clube de Sousa; CONFIRA AQUI!

'ADMINISTRAÇÃO FAZENDO HISTÓRIA': Confira o que foi feito em beneficio do associado do Riachão Campestre Clube de Sousa.

O presidente João Marcelino Mariz, através de sua diretoria, fez um balanço de sua gestão à frente do Riachão Campestre Clube de Sousa. Marcelino elencou varias benfeitorias a frente do sodalício durante a sua gestão.

Confira a baixo:

– ELEVAÇÃO DO TITULO PATRIMONIAL PARA R$ 4.000,00, – VALORIZANDO O PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS

– AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA CATRACA ELETRÔNICA NA PORTARIA

– CONSTRUÇÃO DE UMA RÉPLICA DE T-REX (DINOSSAURO)

– AQUISIÇÃO DE UM SPRING PARA A PORTARIA

– AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA A PORTARIA

– AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS PORTÕES PADRÃO NA PORTARIA

– INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO PARA FACILITAR O ACESSO DE VEÍCULOS NA ÁREA PRÓXIMA A

PORTARIA

– CONCLUSÃO DO PISO E DO SISTEMA ELÉTRICO DO SALÃO SOCIAL

– AQUISIÇÃO DE QUATRO LUSTRES E INSTALAÇÃO DE DEZESSEIS LÂMPADAS ESPECIAIS NO SALÃO

SOCIAL

– PARCERIA COM O SOUSA ESPORTE CLUBE, COM A PUBLICIDADE DO CAMPESTRE EM SEUS

UNIFORMES

– AQUISIÇAÕ E INSTALAÇÃO DE UM MODERNO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSOR PARA O CAMPO

DE FUTEBOL

– REALIZAÇÃO DE TORNEIOS DE FUTEBOL, SINUCA E FUTVOLEY

– IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL “ESTRELAS DO FUTURO”, OFICIAL DO BOTAFOGO DO RIO

DE JANEIRO

– AQUISIÇÃO DE DOIS TATAMES PARA AS AULAS DE JIU-JITSU

– RECUPERAÇÃO DAS SINUCAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

– SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS ESPECIAIS DO CAMPO DE FUTVOLEI E DO CAMPO DE FUTEBOL

– AQUISIÇÃO DE BOLAS, REDES, RAQUETES E OUTROS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

– AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO COMPLETO PARA OS FUNCIONÁRIOS

– ASSINATURA DE CARTEIRAS DE FUNCIONÁRIOS/GARÇONS

– CONTRATAÇÃO DE UMA PROFESSORA PARA A PRÁTICA DE YOGA E PILATES

– PAGAMENTO EM DIA DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS E DAS HORAS-EXTRAS, FÉRIAS, 13º

SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES

– PAGAMENTO EM DIA DO IPTU (ÁREA URBANA) E ITR (ÁREA RURAL, DO INSS, FGTS, DAESA, ENERGISA,

TELEFÔNICA, ECAD E ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA

– RECUPERAÇÃO, PINTURA E LIMPEZA GERAL DO TOBOÁGUA E DAS CADEIRAS DA PISCINA DOS

ADULTOS COM TINTAS AUTOMOTIVAS

– MONTAGEM DE TENDA PARA OS SALVA-VIDAS NA PISCINA DOS ADULTOS

– RECUPERAÇÃO DA PISCINA DOS ADULTOS COM TROCA DE AZULEJOS E INSTALAÇÃO DE RALOS MAIS

SEGUROS

– AQUISIÇÃO DE UM TUBO DE OXIGÊNIO E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES PARA SEGURANÇA DOS

BANHISTAS

– AQUISIÇÃO DE TRES BÓIAS E COLETES SALVA-VIDAS PARA A PISCINA DOS ADULTOS

– MANUTENÇÃO PERMANENTE DAS PISCINAS DENTRO DOS PADRÕES HIGIÊNICOS E PROFISSIONAIS

COM CLORO E OUTROS PRODUTOS AUTORIZADOS

– AQUISIÇÃO DE UM MINI LAVA JATO PARA LAVAGEM E LIMPEZA DE DETERMINADAS ÁREAS

– NOVA ESTRUTURA NOS GUARDA-SÓIS E GRAVURAS PROFISSIONAIS NA PISCINA INFANTIL

– AQUISIÇÃO DE TRES MOTORES BOMBA NOVOS PARA FILTRAÇÃO D`ÁGUA DA PISCINA DOS ADULTOS E

PISCINA INFANTIL

– AQUISIÇÃO DE NOVECENTOS QUILOS DE AREIA ESPECIAL PARA OS FILTROS DA PISCINA DOS

ADULTOS E DAS CRIANÇAS (PURIFICAÇÃO DA ÁGUAS

– GUARDA-SÓIS E TODAS AS PALHOÇAS RECUPERADAS E PINTADAS COM TINTAS ESPECIAIS

– CONTINUAÇÃO AMIGA DA PARCERIA COM O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

– CONTRATAÇÃO DE UM FUNCIONÁRIO COM CURSO ESPECÍFICO PARA AUXILIAR OS BOMBEIROS NAS

PISCINAS

– MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA E DE LÂMPADAS

COMUNS POR LÂMPADAS MAIS ECONÔMICAS

– INSTALAÇÃO DE DIVERSAS PLACAS INFORMATIVAS PARA SEGURANÇA DOS BANHISTAS, RESPEITANDO

AS LEIS QUE DISCIPLINAM O ASSSUNTO

– PINTURA GERAL NO SALÃO DE JOGOS

– REGISTRO DOS POÇOS ARTESIANOS NA AGÊNCIA ESTADUAL DE ÁGUAS

– OITENTA E UMA NOVAS MUDAS DE ÁRVORES DE DIVERSAS ESPÉCIES (PLANTADAS)

– COLOCAÇÃO DE SETE PAINÉIS TEMÁTICOS “PASSAROS REGIONAIS” COM VISTA PARA AS PISCINAS

DOS ADULTOS

– RECUPERAÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL

– INSTALAÇÃO DE UMA PALHOÇA NO BAR DE BIRIM

– SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL RECICLÁVEL DE SETE PALHOÇAS POR PALHAS DE CARNAUBEIRAS, MAIS

INDICADAS PARA O CLIMA LOCAL

– REALIZAÇÃO COM SUCESSO DOS EVENTOS: REVEILLON, VERDE E BRANCO, CARNAVAL E SÃO JOÃO,

COM DETALHES PARA AS ORNAMENTAÇÕES E PARA O SISTEMA DE SEGURANÇA ADOTADOS

– REALIZAÇÃO DE QUARENTA E UMA “DOMINGUEIRAS” (MÚSICA AO VIVO) INTERPRETADAS POR

ARTISTAS DE SOUSA E DE OUTRAS REGIÕES DO NORDESTE

– COMEMORAÇÕES BEM SUCEDIDAS DO DIA DOS PAIS, DAS MÃES E DAS CRIANÇAS COM SORTEIOS DE

BRINDES EM TODOS ESSES EVENTOS

– AQUISIÇÃO DE TREZENTOS E NOVENTA TOALHAS DE MESA

– AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA E JUNINA

– PARCERIA COM A ESCOLA DE SAMBA “ÁGUIA DE OURO”, MOMENTO HISTÓRICO EM QUE O CLUBE FOI

HOMEGEADO PELA PRIMEIRA VEZ COM SAMBA-ENREDO NO CARNAVAL SOUSENSE

– REGISTRO DA ACADEMIA – PELA PRIMEIRA VEZ – DA ACADEMIA NO CONSELHO REGIONAL DE

EDUCAÇÃO FÍSICA

– AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA PARA A ACADEMIA

– RECUPERAÇÃO E LIMPEZA GERAL DA ACADEMIA

– AQUISIÇÃO DE TRES CLIMATIZADORES PARA REFRIGERAÇÃO DA ACADEMIA

– CONTRATAÇÃO DE DOIS PERSONAL TRAINER PARA A ACADEMIA

– IMPLANTAÇÃO DE REGRA DE PREÇOS DE BEBIDAS E COMIDA ABAIXO DOS PRATICADOS NO MERCADO

– IMPLANTAÇÃO DE NOVO CARDÁPIO NA COZINHA

– CONTRATAÇÃO DE UM GERENTE PROFISSIONAL PARA O BAR

– CONTRATAÇÃO DE UMA COZINHEIRA, UMA AUXILIAR DE COZINHA E TRES COPEIRAS

– AQUISIÇÃO DE VINTE CHURRASQUEIRAS

– AQUISIÇÃO DE NOVOS FOGÕES, FORNOS, TRAVESSAS, PRATOS, COPOS E GARFOS

– AQUISIÇÃO DE FREEZERS E GELADEIRAS NOVAS PARA OS SERVIÇOS DE BAR

– AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO COM A CRIAÇÃO DE SESSENTA NOVAS VAGAS PARA VEÍCULOS

– SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS COMUNS POR ESPECIAIS NO ESTACIONAMENTO

– CONTRUÇÃO DE UM PALCO PROFISSIONAL

– CONSTRIÇÃO DE UMA COZINHA

– CONSTRUÇÃO DE UM BAR

– CONSTRUÇÃO DE UM CAMARIM

– CONSTRUÇÃO DE UM VESTUÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS

– CONSTRUÇÃO DE UM FRAUDÁRIO

– CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS (MASCULINO E FEMININO)

CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO DE CEREAIS E ALIMENTOS

– CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO

– AQUISIÇÃO DE QUATROCENTOS E CINQUENTA METROS DE PASTILHAS PARA A ÁREA DO PALCO E

DAS COLUNAS DO SALÃO SOCIAL

– INSTALAÇÃO DE CENTO E SESSENTA METROS QUADRADOS DE GRANIZO VERDE UBATUBA NO PALCO E

EM ÁREAS DO SALÃO SOCIAL

– AQUISIÇÃO DE DUZENTOS METROS DE PORCELAN ATO PARA O SALÃO SOCIAL (instalação em andamento)

– AQUISIÇÃO DE TRINTA E DUAS LÂMPADAS ESPECIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA PRINCIPAL DO

PORCELANATO DO SALÃO SOCIAL (instalação em andamento)

– AQUISIÇLÃO DE QUINHENTOS E VINTE METROS DE ARAMES PARA IMPLANTAÇÃO NAS CERCAS

– AQUISIÇÃO DE QUATROCENTOS E VINTE E SEIS METROS DE TELAS PARA AS CERCAS PARA EVITAR

ACESSO DE ANIMAIS

– AQUISIÇÃO DE UM ANDAIME

– AQUISIÇÃO DE UMA BETONEIRA

– AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS PARA OS FUNCIONÁRIOS

– AQUISIÇÃO DE SOM PARA AULAS HIDROGINÁSTICA

– DRAGAGEM DOS POÇOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA

– AQUISIÇÃO DE DUZENTOS E CINQUENTA METROS DE GRAMA PARA ORNAMENTAÇÃO DE

DETERMINADAS ÁREAS

– PLANTIO DE TUIAS HOLANDESAS (ORNAMENTAÇÃO) NA PISCINA DOS ADULTOS

– ORGANIZAÇÃO DE ABAIXO-ASSINADO DA DIRETORIA E DOS SÓCIOS DIRIGIDOS AO GOVERNADOR DO

ESTADO NO SENTIDO DA CONSTRUÇÃO DO ASFALTO DA RUA SAUL PEDROSA DE MELO NO ALTO DO

CRUZEIRO COM ACESSO AO CLUBE

– AQUISIÇÃO DE UM GELÁGUA NA SEDE ADMINISTRATIVA

– INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA PARA CONFORTO DOS SÓCIOS E VISITANTES DE SOUSA

E DE OUTRAS CIDADES, COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, COMPUTADORES, TELEVISOR, BIRÔS E OUTROS

MÓVEIS

– AMPLIAÇÃO DO PRIMEIRO LAGO DA SEDE SOCIAL PARA ARMAZENAMENTO DÁGUA EM PERÍODOS

INVERNOSOS

– AQUISIÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA

– AQUISIÇÃO DE OITO EXTINTORES DE PROTENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

– AQUISIÇÃO DE QUARENTA COLETORES DE LIXO

– AQUISIÇÃO DE UM GÉLAGUA PARA A SEDE SOCIAL

– AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS

– RECUPERAÇÃO E PINTURA DE TODAS AS COLUNAS QUE DÃO SUSTENTAÇÃO AS PALHOÇAS

– SAUNA RECUPERADA E FUNCIONANDO NORMALMENTE

– AQUISIÇÃO DE SOM PARA AULAS DE HIDROGINÁSTICA

– AQUISIÇÃO DE UMA SÉRIE DE MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE E PROVISÓRIO

– DETEZIZAÇÃO EXTREMAMENTE PROFISSIONAL EM ÁREAS ESPECÍFICAS, SEM PREJUDICAR O MEIO-

AMBIENTE

– IMPLANTAÇÃO DE CANAL DE INFORMAÇÕES IMEDIATAS E PERMANENTES QUE INTERESSA AOS

SÓCIOS ATRAVÉS DO FACEBBOK

– CERTIFICADO DE PROTEÇÃO, EXPLOSÃO E CONTROLE DE PÂNICO EMITIDO PELO CORPO DE

BOMBEIROS MILITAR NOS TRES ANOS DE MANDATO

– ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO EXPEDIDO NOS TRES ANOS DE MANDATO

– AQUSIÇÃO DE CELULARES PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO E VIGILÂNCIA

– INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE VIGILÂNCIA NA PORTARIA E EM OUTROS SETORES

– INSTALAÇÃO DE DOZE PEÇAS (165 METROS QUADRADOS) EM POLICABORNATO EM TORNO DO SALÃO

SOCIAL NO SENTIDO DE EVITAR OS EFEITOS DE CHUVAS E DO SOL

– PARCERIAS COM VÁRIAS INSTITUIÇÕES DA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SEUS EVENTOS:

ECC,COMUNIDADE PÉROLA PRECIOSA, MAÇONARIAS, IGREJA CATÓLICA E EVANGÉLICA,

UNIVERSIDADES, COLÉGIOS, SOUSA ESPORTE CLUBE E OUTRAS ENTIDADES.

