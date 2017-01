Meteorologista prevê chuva para o Sertão da PB nos próximos dias

Um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis deve favorecer a ocorrência de chuvas isoladas no Cariri, Sertão e Alto-Sertão da Paraíba nos próximos dias.

De acordo com o físico e meteorologista Rodrigo Cézar Limeira , o tempo aos poucos volta a mudar, com aumento gradativo da probabilidade de chuvas no semiárido do estado, tal fato vai confirmar as previsões feitas pelo estudioso em Setembro, de chuvada em Janeiro, nas 04 maiores cidades do semiárido da Paraíba.

Na região sertaneja, a chuva vai armazenar água nos barreiros, e deixar o mato verde na zona rural, contribuindo para o nascimento da pastagem.

Ciência em Foco