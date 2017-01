Médico confirma infarto de Jeová e deputado será submetido a cateterismo no CE

O deputado estadual Jeová Campos (PSB) foi levado na tarde desta quarta-feira (4) a um hospital particular na cidade de Juazeiro do Norte (CE), após ter sofrido um infarto. O parlamentar estava em Cajazeiras, no Sertão da Paraíba, quando sentiu fortes dores no peito e foi socorrido para o Hospital Regional da cidade.

O médico Joab de Souza, que acompanha o deputado, confirmou o infarto. Ele informou que o parlamentar já chegou ao hospital Santo Antônio de Barbalha, no Ceará, e solicitou o cateterismo. Ainda segundo o médico, após o resultado do exame invasivo para examinar os vasos sanguíneos e o interior do coração, serão feitos os procedimentos adequados.

De acordo com a assessoria do deputado, ele está consciente e aguarda para fazer o cateterismo.

O deputado completa 53 anos nesta quarta-feira e estava na sua cidade natal, onde comemoraria o aniversário com a família.

Em nota a assessoria do deputado informou o incidente:

O deputado estadual Jeová Campos sentiu fortes dores no peito acompanhado de aumento da pressão arterial no final da manhã desta quarta-feira (04) e foi levado ao Hospital Regional de Cajazeiras onde ficou sob observação na Ala vermelha e depois na UTI.

Com suspeita de infarto, os médicos decidiram transferi-lo para a cidade de Juazeiro do Norte, para realização de um cateterismo no hospital Santo Antônio de Barbalha. O médico Joab de Souza Sales o acompanhará no trajeto que será feito em uma UTI Móvel.

Somente após ser realizado esse exame é que será definido quais procedimentos o parlamentar deverá se submeter. A remoção ou não do parlamentar para João Pessoa ou outro local também dependerá do resultado do exame. Jeová, que está completando hoje 53 anos de idade, estava em Cajazeiras onde comemoraria seu aniversário junto com os pais, familiares e amigos.

Ele se manteve todo o tempo do atendimento médico no HRC consciente e orientado.

Do Blog do Gordinho