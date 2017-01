Mecânico é achado em estado de decomposição em Cajazeiras

Foi encontrado na noite de ontem, quarta-feira (04), o corpo do Mecânico José Ivan, morador da Rua Francisco Martins no Bairro dos Tecedores, zona sul da cidade de Cajazeiras.

Segundo informações, vizinhos começaram a sentir um mau cheiro no local onde o mecânico trabalhava e acionaram a Polícia Militar. Chegando ao local a polícia arrombou o local e se deparou com o corpo do homem já em estado de decomposição.

A área foi isolada e a Polícia Civil e os peritos do IPC foram acionados para o local onde foram adotadas as medidas que requer o caso.

A hipótese é que o homem tenha morrido de morte natural. O mecânico havia sido na última vez no primeiro dia do ano.

Do Portal PB Agora