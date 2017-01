Ex-prefeito é morto a tiros 4 dias após deixar o cargo

O ex-prefeito de Ministro Andreazza (RO), Neuri Carlos Persch (PTB), foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (4), quatro dias após deixar o cargo da administração municipal. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), Neuri estava perto da casa da mãe, quando dois homens em uma moto se aproximaram e efetuaram mais de 5 disparos contra a vítima.

Conforme informações de testemunhas, após o crime os suspeitos fugiram de moto pelas ruas, próximo de um bosque. Por causa dos ferimentos provocados pelos disparos, o ex-prefeito morreu antes mesmo da chegada de socorro.

Neuri tinha atualmente 48 anos e, nesta quarta-feira, havia sido nomeado secretário de planejamento da prefeitura de Cacoal (RO), que fica a cerca de 40 quilômetros de Ministro Andreazza.

Os suspeitos de assassinarem o ex-prefeito ainda não foram identificados ou presos, segundo a PM. A Perícia Técnica de Cacoal foi chamada para atender a ocorrência e ainda está no local. A Polícia Civil investiga o que pode ter motivado o homicídio.

Trajetória

Neuri Carlos Persch nasceu no dia 13 de fevereiro de 1968, em Matelandia (PR). No ano de 1988 começou a trabalhar como professor na Escola Costa e silva na Linha 5, em Ministro Andreazza. Ele também foi vereador e secretário de Educação no município. No ano de 1996 foi eleito pela primeira vez para prefeito, sendo reeleito na cidade já em 2000.

No ano de 2008 tornou a se candidatar a prefeito e foi eleito. Neuri foi reeleito em 2012 com 4.659 votos, ou seja, 62,08% da votação válida. Ele assumiu a prefeitura em 2013 tendo com o vice Arnaldo Strellow, que em 2016 se candidatou à prefeitura da cidade e venceu a disputa eleitoral.

No último domingo (1°), Neuri passou o cargo da prefeitura para Arnaldo.

