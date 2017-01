“Clube do Chaves” e “Casos de Família” têm boa audiência no SBT

De volta na última segunda-feira (2), o “Clube do Chaves” repetiu sua boa audiência nesta terça (3) no SBT.

No ar das 13h46 às 14h45, as esquetes de Chespirito registraram 8 pontos de média com pico de 9 – mesmo marca da estreia.

Exibido na sequência, o “Casos de Família” se deu bem com os números que herdou. No ar das 14h47 às 15h48, o programa comandado por Christina Rocha atingiu 7 pontos de média com pico de 9, garatindo o segundo lugar.

Ontem, aliás, a atração teve um momento peculiar: a apresentadora recebeu uma cantada e ficou constrangida, ameaçando abandonar o estúdio. Veja aqui.

Esses dados são consolidados e referem-se a um grupo de telespectadores na Grande SP.

Na Telinha