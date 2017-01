Vídeo mostra menino de 2 anos salvando irmão gêmeo de queda de móvel

Um menino de dois anos conseguiu resgatar, sozinho, o irmão gêmeo após uma cômoda cair em cima dele no estado de Utah, nos Estados Unidos. As câmeras de segurança da casa em que eles moram captaram tudo, e os pais só foram saber do acontecido quando viram as imagens (veja o vídeo acima).

As crianças, chamadas Bowdy e Brock, estavam brincando de subir nas gavetas da cômoda quando o móvel tombou e Brock ficou preso. Browdy tentou empurrar e levantar a cômoda, mas não conseguiu. Ele então empurrou o móvel novamente e o irmão rolou para fora dele. Os dois estão bem.

Segundo a imprensa americana, a mãe dos gêmeos disse que fixou a cômoda na parede após ver o vídeo.

O incidente ocorreu na última quinta-feira, e ela decidiu divulgar o vídeo para conscientizar outros pais dos perigos de deixar móveis com gavetas soltas.

G1