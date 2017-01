Deputado Renato Gadelha acusa aliados de Fábio Tyrone por deterioração de prefeitura e rebate Eugênio Rodrigues. CONFIRA AQUI!

Após divulgação de fotos que mostram prédio da prefeitura municipal de Sousa, no Sertão paraibano, com sinais de vandalismo, o deputado estadual Renato Gadelha (PSC), primo e aliado do ex-prefeito André Gadelha (PMDB), afirma que os danos foram feitos pelos aliados do atual prefeito, Fábio Tayrone (PSB).

Ao chegar na prefeitura nessa segunda-feira (2), secretário de Comunicação, Eugênio Rodrigues, disse que encontrou diversas salas danificadas, o que segundo ele, impossibilita as atividades da nova gestão.

Renato se pronunciou sobre o fato dizendo que isso “jamais aconteceria”. “Não tiveram nada para mostrar contra o ex-prefeito André e vão dizer que encontram o prédio danificado e que foi feito pelos adversários. Até uma semana atrás não tinha nada disso na prefeitura. Não é da nossa índole fazer esse tipo de política, de “terra arrasada”, disse.

O deputado acusou ainda o prefeito de não querer quitar os débitos deixados por André Gadelha. “O prefeito num ato de vingança tem dito que não vai honrar os compromissos, mas já estamos com o aval do presidente em exercício e futuro presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro André Pontes, que vai exigir de Fábio Tyrone que ele pague os empenhos e não se crie problemas para o prefeito anterior, já que André Gadelha.

Do Blog do Gordinho