Marília Mendonça posou em clima de romance com o noivo, o empresário Yugnir Ângelo, durante folga no Alagoas.

A cantora sertaneja ganhou o carinho do amado após cair no palco e torcer o pé durante um show em Maceió no Réveillon. Ela precisou usar uma bota ortopédica para facilitar a recuperação.

“Bom dia com muito amor, Alagoas!“, disse Marília na legenda da foto em que aparece abraçada com Yugnir. Ela foi pedida em casamento durante o Natal de 2016.

Uol