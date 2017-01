Jeová Campos sofre infarto e é encaminhado para Juazeiro do Norte

O deputado estadual Jeová Campos (PSB) sofreu um infarto no início da tarde desta quarta-feira (4). O parlamentar foi socorrido para o Hospital Regional de Cajazeiras, no Sertão da Paraíba, e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A informação foi confirmada por parentes de Jeová.

O deputado completa 53 anos nesta quarta-feira e estava comemorando a data do aniversário com a família na sua cidade natal.

Ele deve ser transferido, com urgência, para um hospital particular em Juazeiro do Norte (CE) e será submetido a um cateterismo. Um avião está sendo articulado para levar o deputado.

Do Blog do Gordinho