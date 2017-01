CALOTE MILIONÁRIO: Emissoras de rádio cobram dividas acumuladas no Governo Ricardo Coutinho na Paraíba. ENTENDA!

Asserp cobra pagamento do Governo do Estado para emissoras de Rádio na Paraíba.

A Asserp (Associação das Empresas de Radiodifusão) convocou uma reunião para debater em assembléia, a dívida que o Governo do Estado da Paraíba tem com as empresas e não vem pagando.

A Associação se reuniu em assembléia extraordinária na tarde desta terça-feira (03), para “discutir, com urgência, os débitos que o Governo do Estado possui com as emissoras e a formalização de uma posição dos associados/representados para a solução da problemática”, ou seja, a cobrança da dívida.

Segundo informações prestadas, o calote é de “milhões de reais”. Há uma proposta, inclusive, se cobrança judicial, caso os entendimentos com o Governo do Estado não prosperem, diante da crise se instalou em algumas empresas, com riscos, inclusive, de demissões.

Até o fechamento desta matéria, o Governador Ricardo Coutinho e o secretário de comunicação, Luis Torres não se manifestaram a cerca do assunto.

Da Redação do PORTALSOUSA