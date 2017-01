Bolsonaro busca apoio de Malafaia para candidatura à presidência em 2018

Em busca de apoio para sua candidatura à presidência em 2018, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) afirmou que está conversando com o pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia, para formar aliança para as próximas eleições.

“Fiz uma amizade com o Malafaia de dez anos para cá. Acho um cara excepcional. O seguimento evangélico está de olho na presidência 2018 e fico feliz em estar no radar deles”, afirmou o deputado Jair Bolsonaro em entrevista ao jornal Extra.

Segundo um dos aliados políticos do líder religioso, o deputado federal, Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), Malafaia está muito inclinado a fazer a aliança. Sóstenes afirma que há uma aproximação dos grupos políticos evangélicos do País. Sóstenes, afirmou também que o pastor não decidiu ainda quem apoiará pois também simpatiza com a candidatura do senador Ronaldo Caiado (DEM-GO).

O deputado Sóstenes é do mesmo partido que outros políticos ligados a bancada evangélica, como os deputados federais, Marcos Soares, filho de R.R.Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus, e Francisco Floriano, da Igreja Mundial.

O Povo Online