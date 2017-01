Acidente mata dois no Vale do Piancó. CONFIRA!

Duas pessoas morreram após um grave acidente, no km 121, da BR-412, que dá acesso à cidade de Camalaú, no Cariri da Paraíba na noite de ontem, terça-feira (3).

De acordo com as informações da Polícia Militar, um caminhão que seguia para Camalaú invadiu a pista contrária, caiu em um barranco e bateu de frente em uma árvore. Um homem e uma mulher que seguiam no veículos não resistiram e morreram no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os corpos das vítimas ficaram presos às ferragens e só foram retirados durante a madrugada desta quarta-feira (4). Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi deslocada para o acidente na manhã desta quarta para acompanhar a retirada do veículo envolvido no acidente.

A Polícia Militar não informou a identidade das vítimas, nem se o motorista do caminhão foi submetido ao teste de alcoolemia. A primeira suspeita é que o condutor teria cochilado enquanto dirigia.

G1