Tyrone toma posse em Sousa e “promete” uma gestão do bem da paz e do diálogo. VEJA!

Tyrone toma posse em Sousa e “promete” uma gestão do bem da...

Uma missa em ação de graças, celebrada as 9 horas deste domingo deu inicio a solenidade de posse do prefeito eleito de Sousa, Fábio Tyrone (PSB), e do vice-prefeito, Zenildo Oliveira (PSD). À tarde, às 17h, aconteceu a posse dos vereadores, eleição da mesa diretora e em seguida, a posse de Fábio e Zenildo.

“Quero deixar claro que, a partir de agora, Tayrone e Eu somos prefeito e vice de 100% dos sousenses. Faremos uma administração do bem, uma administração da paz e do diálogo”, disse Zenildo, em entrevista a imprensa local.

Assim como foi a solenidade de diplomação do prefeito e vice, que foi realizada no dia em 13 de dezembro, autoridades, apoiadores, amigos e familiares, bem como da população em geral compareceram ao evento realizado na Câmara Municipal de Sousa.

Para Tyrone a solenidade de posse e transmissão de cargos foi o primeiro passo para começarmos a colocar em prática seu plano de governo colaborativo que pretende incluir os cidadãos no projeto de desenvolvimento da cidade.

Da Assessoria