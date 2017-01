Morre menor que tomou veneno após ser estuprado

Um adolescente de apenas 15 anos, residente no bairro do Nordeste I, em Guarabira, brejo da Parapiba, morreu ontem, segunda-feira (02), no Hospital Regional, após ter ingerido veneno usado para matar ratos.

Segundo a família o menor havia sido abusado sexualmente na última sexta-feira (30) e estava bastante constrangido com a situação. A mãe do menor informou que o autor do estupro foi o padrasto do garoto.

Ela contou que no dia do abuso tinha saído de casa para ir a casa de uma vizinha, ajudá-la a preparar a festa do réveillon e teria dito ao companheiro que demoraria.

Antes do previsto ela precisou retornar para casa e ao abrir a porta teria flagrado o estrupo.

Segundo relatos da mãe da vítima, o acusado é Severino do Ramos França Santos (vulgo “Hino”), 24 anos, residente no Buraco de Afonso, no Nordeste I, em

Ao ver a cena a mulher tentou esfaquear o acusado, mas ele a empurrou e conseguiu fugir do local.

Na manhã seguinte, a mãe do garoto procurou a polícia para prestar queixa, mas quando retornou para casa, encontrou o filho chorando muito e dizendo que tinha tomado veneno, com vergonha e medo do padrasto voltar e matá-lo.

A vítima foi levada para o Hospital Regional às pressas, mas não resistiu e morreu na manhã de ontem.

O acusado ainda está foragido.

Do Portal PB Agora