Maranhão vai exigir posição de Lira e minimiza Veneziano que teve esposa empregada no estado

O senador José Maranhão (PMDB) mandou um recado ao colega de parlamento, o senador Raimundo Lira (PMDB), sobre sua postura em relação às decisões do partido e cobrou gestos do correligionário para o apoio em 2018.

O presidente estadual do partido ainda ironizou as crítica feitas pelo deputado federal Veneziano Vital do Rêgo, após sua derrota nas eleições para a Prefeitura de Campina Grande.

Maranhão destacou que a legenda sempre se mostrou coerente com seus compromissos e afirmou que Lira precisa ter posições.

“Nós esperamos dele gestos que possam sensibilizar a base do PMDB que, historicamente, sempre foi muito coerente com o seu programa com a sua disposição de luta, sobretudo com os seus compromissos. Política é uma questão de opção e cada uma faz a sua opção”, disse Maranhão.

Sobre Veneziano, o senador rebateu as informações de que ele não tenha sido convidado para o jantar de confraternização do PMDB, realizado em João Pessoa, e disse que se tratava de uma “grossa mentira”.

“Que Veneziano não tenha ido à confraternização do PMDB, até porque entendo que ele esteja muito sofrido com o resultado da eleição em Campina Grande, se entende, agora, dizer que não foi convidado é uma grossa mentira. Ele foi convidado e não somente uma vez, mas quatro vezes”, garantiu.

A confraternização do PMDB aconteceu na noite dessa quarta-feira (28), no restaurante Gulliver Mar, na orla de João Pessoa. O jantar oferecido por Maranhão foi marcado pela presença políticos que fazem oposição ao governador Ricardo Coutinho (PSB).

Além de Cássio, Pedro e Rômulo, estavam presentes o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PSDB), e o vice-prefeito diplomado Manoel Júnior (PMDB).

Do Blog do Gordinho