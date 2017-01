Jornalista sousense responde a Revista, e diz que a “Veja” perdeu as estribeiras. CONFIRA!

Gil Silva diz que a revista Veja está incomodada com o sucesso de seu portal de noticias.

Jornalista sousense responde a Revista, e diz que a “Veja” perdeu as...

O bom jornalismo é aquele que retransmite a verdade dos fatos, sem cor partidária e forma opinião com a mais absoluta precisão.

A prova cabal disso, “foi uma matéria da revista VEJA”, inclusive de circulação nacional, que detonou o CLICK POLÍTICA, afirmando que o site é instrumento de sensacionalismo com interesse de ganhar “dinheiro” com exagero e sempre omitindo a verdade.

O que mais incomodou a revista VEJA na sua postagem do último dia 30 de dezembro de 2016, foi uma matéria que publicamos sobre a afirmação do ministro da Educação Mendonça Filho, de que algumas universidades iriam ser fechadas por estarem ociosas e a “VEJA” entendeu, que a matéria era mentirosa, pois não havíamos consultado o Ministério da Educação à esse respeito, o que não procede, pois verificamos o site do MEC.

Com isso, a “TODA PODEROSA” revista Veja, falta com a verdade, pois no dia 10 de outubro de 2016, o Ministro da Educação Mendonça Filho, assinou a Portaria Normativa de Nº 20, que gerou polêmica e reclamações nas redes sociais, por ser uma medida que levaria à diminuição de vagas em universidades públicas.

Por sua vez, o Coordenador Geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, faz ressalvas à medida: “O modelo anterior chamava atenção para o número de vagas ociosas, mas, sem esse dado, não há como elevar o nível do debate e, por exemplo, discutir o que essas instituições podem fazer para preencher as vagas ociosas ao invés de EXTINGUÍ-LAS”.

Com isso fica comprovado que a revista “VEJA”, estaria à serviço do atual governo e para isso, mente descaradamente e se desespera, quando tenta jogar o Click Política contra a população brasileira, o que temos certeza que não conseguirá o intuito maléfico.

“A VEJA” mente, quando afirma que estamos pensando em dinheiro, pois quem tem publicidade de altíssimo custo é a própria, inclusive, segundo a imprensa, o governo aumentou em 900 por cento o dinheiro para publicidade em revista.

Esperamos que a revista “VEJA”, deixe o nosso site trabalhar e informar a verdade que a mesma não tem coragem de dizer e procure como nós, divulgar a veracidade, pois a nossa linha editorial vai continuar a mesma, doa em quem doer.

Agradecemos a “VEJA” por nos deixar no topo, pois só tem uma explicação para essa perseguição implacável: Estamos incomodando os que tentam à todo custo enganar as pessoas, ganhando rios de dinheiro.

A luta continua! A luta continua!

Matéria do Jornalista Gil Silva.