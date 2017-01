Impedido de tomar posse, vereador que está preso, renuncia

Após ser impedido de tomar posse no cargo de vereador na cidade de Catolé do Rocha, o vereador eleito Ubiraci Rocha (PPS), renunciou ao cargo. Ele está preso provisoriamente desde maio de 2016 por suspeita de pistolagem, e apesar da prisão, ele concorreu ao cargo de vereador no último pleito municipal e foi eleito com 948 votos.

No cargo, foi empossado o suplente Valdeci Dantas da Cunha (PTB).

Bira, como é conhecido, foi o sexto candidato mais votado nas eleições municipais de 2016.

Ele foi preso provisoriamente no dia 9 de maio do ano passado, em João Pessoa e precisou de autorização judicial e escolta para ir votar. Segundo as investigações, o nome do suspeito está ligado a assassinatos no Sertão paraibano, como mandante, articulador ou executor dos crimes.

No último mês de dezembro, a juíza Lílian Franssinetti Cananea proibiu posse do vereador.

Do Portal PB Agora