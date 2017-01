Grande público participa do Réveillon do Campestre Clube de Sousa; presidente anuncia atrações para o “Verde e Branco”

Grande público participa do Réveillon do Campestre Clube de Sousa; presidente ...

Uma verdadeira multidão estiveram presente no tradicional Réveillon do Riachão Campestre Clube de Sousa. Os sócios e visitantes se confraternizaram durante as primeiras horas de 2017 com muita festa, paz e alegria.

O forrozeiro Dedim Gouveia abriu a noite com muito forró e arrasta pé, logo após, o sousense Francklim Dias animou a galera com sucessos da MPB, Axé e sertanejo. Já o vocalista Firmino Araújo encerrou em grande estilo com sucessos que a juventude curte nos dias atuais.

Durante as festividades de final de ano, a diretoria do sodalício e seu presidente, João Marcelino Mariz, agradeceram a presença de todos e aproveitou para divulgar as atrações do grande baile carnavalesco, “Verde e Branco 2017”.

O tradicional “Verde e Branco” contará com as seguintes atrações: Chiclete com Banana, Margarete Meneses e a Banda Chicabana. “Estamos preparando um grande Verde e Branco”, disse o presidente João Marcelino.

Por fim, João Marcelino desejou a todos os presentes um ano de repletas de alegrias e sucessos a todos.

O PORTALSOUSA fez a cobertura fotográfica do tradicional réveillon:

CLIQUE AQUI E CONFIRA AS FOTOS.

Da Redação do PORTALSOUSA