Amazan é empossado prefeito no RN

Nesse domingo (1), além de ter sido o primeiro dia do ano de 2017, foi marcado como o dia de posse de prefeitos e vereadores eleitos, no pleito de outubro passado, em todo o Brasil.

Para o artista campinense, Amazan, um novo desafio agora será enfrentado em sua vida. Isso porque ele tomou posse do cargo de chefe do Poder Executivo da cidade de Jardim do Seridó, no Rio Grande do Norte.

– É um desafio novo, mas estou há vários meses trabalhando. Estou tranquilo para enfrentar essa nova empreitada na minha história- falou. Amazan explicou que, apesar de nascer na Rainha da Borborema, foi criado durante 19 anos em Jardim do Seridó.

Segundo ele, há cinco anos seu nome foi cogitado para disputar o cargo de prefeito do município.

– Surgiu do povo, eu nem tinha comentado isso com ninguém. Surgiu essa história, foi pegando, as pessoas começaram a me perguntar e despertou em mim essa vontade. Há quatro anos não tive êxito, eu perdi por menos de 2% dos votos, esse ano resolvi tentar pela segunda vez quando obtive êxito – disse. Amazan garantiu que, mesmo iniciando a carreira política, não deixará os palcos.

– Não estarei fora dos palcos, estarei tocando, inclusive estou montando agenda. A prioridade será da Prefeitura de Jardim de Seridó, mas a minha carreira vai caminhar paralelo ao trabalho de prefeito. Terei minhas noites e os finais de semanas livres para fazer meus shows. Não vejo nenhum prejuízo para carreira de artista e nem para o cargo de prefeito – salientou.

O prefeito diz que exercerá o cargo diante do pior momento vivenciado no país, “um momento altamente delicado”. – Nunca tivemos uma crise tão acentuada em todas as esferas. Eu acho que o destino preparou isso para mim e também preparou-me para Jardim do Seridó. Venho com aquela visão do que é público pertence ao povo, tenho uma visão diferente, acho que devemos zelar pelo bem público mais do que zela pelo seu próprio bem- concluiu.

