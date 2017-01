Aguinaldo Ribeiro é cotado para o Ministério da Saúde

O deputado federal paraibano Aguinaldo Ribeiro (PP) é cotado para o Ministério da Saúde, no lugar de Ricardo Barros. O presidente Michel Temer (PMDB) tenta demover o PP e o PTB de lançarem candidaturas avulsas à presidência da Câmara Federal, privilegiando a de Rodrigo Maia (DEM), e cogita oferecer aos candidatos desistentes espaço na Esplanada dos Ministérios.

Segundo Gustavo Uribe, da FolhaPress, “a alternativa avaliada pelo presidente é substituir Ricardo Barros por Aguinaldo Ribeiro no Ministério da Saúde e mudar Ronaldo Nogueira por Jovair Arantes no Ministério do Trabalho”.

O peemedebista pretendia marcar para esta semana a primeira reunião ministerial do ano, mas decidiu adiá-la para a semana que vem devido a ausências em Brasília de ministros como Dyogo Oliveira (Planejamento) e Mendonça Filho (Educação).

Do Portal Click PB