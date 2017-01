Agricultor some e preocupa esposa e pais no sertão

A dona de casa Nem Galdino registrou Boletim de Ocorrência na delegacia de Itaporanga comunicando o desaparecimento do seu marido: o agricultor Alex Ferreira da Silva, de 26 anos.

O casal, que está junto há cinco anos, reside no sítio Cunha, município de Itaporanga, e não tem filhos. Segundo a mulher, o seu marido saiu do sítio Cantinho em uma motocicleta na tarde do último domingo, 1º, e não retornou para casa. A esposa e os pais dele estão apreensivos com o desaparecimento. Ele não está com telefone.

A mulher também pediu publicação do apelo e da foto do desaparecido no jornal na tentativa de que alguém possa dar alguma pista ou informação sobre o seu paradeiro.

Qualquer informação pode entrar em contato com o 190 da PM ou 3451-2628 da delegacia.

