SBT extingue telejornais e muda “Fofocando” para as manhãs

O SBT mudará a grade de programação a partir da próxima segunda-feira (2). As principais alterações são a extinção do “Jornal do SBT” e do “Primeiro Impacto” e a troca de horário do “Fofocando”. O programa com Leão Lobo, Mara Maravilha, Léo Dias, Mamma Bruschetta e o “homem do Saco” Dudu Camargo deixará as tardes da emissora.

Em reunião, a direção do SBT definiu que o “Fofocando” irá ao ar às 8h e durará 30 minutos. O programa, atualmente exibido às 13h45, sofreu constantes alterações de horário desde sua estreia, em agosto, porém é a primeira vez que será exibido nas manhãs do SBT.

No jornalismo, o “Primeiro Impacto”, com Karyn Bravo, Joyce Ribeiro e Dudu Camargo, e “Jornal do SBT” serão extintos. Eles se revezarão no “SBT Notícias”, que vai ao ar após o “The Noite” e terá quase 6 horas de duração.

Quem ocupará o horário do “Fofocando” nas tardes do SBT é o quarentão “Chaves”. De volta à programação diária da emissora, a série mexicana será exibida ao lado de outros personagens de Roberto Gómez Bolaños, como “Chapolin” e “Chespirito” (este, produzido no início da década de 90, não vai ao ar no SBT há dez anos).

As séries de Bolaños serão reunidas dentro de um programa só, “Clube do Chaves”, e irá ao ar das 13h45 às 14h45. O SBT começou a divulgar chamadas na última terça.

