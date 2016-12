Duas agências bancárias são explodidas durante madrugada; Bradesco da cidade de Aparecida foi alvo dos bandidos. VEJA!

Bandidos explodiram duas agências bancarias em cidades da Paraíba na madrugada dessa quarta-feira (28). Foram alvo as agências do Bradesco da cidade de Aparecida, no Sertão do Estado, e outra agência também do Bradesco em Livramento, no Cariri.

Em Livramento, cinco homens armados chegaram ao local atirando, arrombaram a porta e explodiram o único caixa eletrônico do banco. O grupo efetuou disparos contra destacamento policial da cidade para intimidar os Policiais.

Já em Aparecida, dois homens chegaram a uma agência do Bradesco em uma moto e explodiram o cofre do estabelecimento bancário, de onde levaram todo o dinheiro.

Nos dois casos, a polícia iniciou investigações e diligências, mas não conseguiu localizar nenhum suspeito.

Aguinaldo Mota