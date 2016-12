Aesa registra chuva em toda a PB; veja índices nas cidades

As chuvas que caíram nesta quarta-feira (28) na Paraíba reascenderam as esperanças dos paraibanos que sofrem com a estiagem.

As chuvas foram registradas em várias cidades do Litoral ao Sertão do Estado, no entanto, a meteorologia alega que elas são passageiras.

Em entrevista ao programa 60 Minutos, apresentado pelos jornalistas Heron Cid e Anderson Soares, na Rádio Arapuan FM, o meteorologista Alexandre Magno da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba, AESA, explicou que grande parte do sistema já se dissipou sobre a região e que as chuvas sejam mais reduzidas nas próximas horas.

De acordo com o meteorologista, as chuvas eram previstas, mas a quantidade de água e o tamanho da área atingida foram superior ao estimado pelos especialistas.

“Foi até maior do que se esperava pois adentrou todo Estado provocando índices representativos inclusive com escoamento em todas as regiões e agraciando a população que tem onde armazenar a água como cisterna e outros reservatórios”, afirmou.

Alexandre Magno revelou alguns índices pluviométricos registrados até a às 18h, desta quarta-feira. Cabedelo, na Grande João Pessoa, foi onde mais choveu.

Confira:

Cabedelo, 56,4 milímetros;

Bayeux, 53,2;

João Pessoa (Grotão) 52,8;

Alagoa Grande, 42,6;

Campina Grande 42, milimetro 6;

Mari, 38 milimetro;

Caaporã, 28 milimetro;

Pitimbu, 26 milimetro;

Queimadas, 23 milimetro;

Catolé do Rocha 21 milímetro;

São José da Lagoa Tapada 20,2 milimetro;

Santana de Mangueira 6,6 milimetro;

Soledade 6,6 milimetro;

Picuí, 5 milimetro;

Conceição, 5 milímetro;

Monteiro, 5,2 milímetro;

Sousa, 4,6 milÍmetro;

São Mamede, 2 milimetro;

Pombal, 2 milimetro;

Uirauna, 0,8 milimetro.

Do Mais PB