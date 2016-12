Mulher mata marido e irmão mata outro no Sertão da Paraíba

Pelos menos dois assassinatos foram registrados neste domingo (25), Dia de Natal, no Sertão da Paraíba. O primeiro homicídio aconteceu pela manhã, NA cidade de Catolé do Rocha. Segundo informações da polícia, o corpo de um homem de 48 anos foi encontrado dentro de casa, por volta das 8h (horário local).

Conforme informações da polícia, vizinhoS ouviram uma discussão entre o casal. Depois a polícia recebeu um chamado informando sobre o homicídio. Ainda de acordo com as primeiras informações, a mulher da vítima, suspeita do homicídio, não foi localizada pela polícia e se encontra foragida. A polícia apura o caso. Os dois trabalhavam em uma pizzaria da cidade.

O segundo crime de morte ocorreu durante a tarde, no município de Marizópolis, por volta das 17h00. Informações preliminares apontam que dois irmãos se envolveram em uma confusão, sendo que um deles matou o outro a golpes de faca. Os motivos ainda estão sendo esclarecidos.

Os dois corpos passarão por exames cadavéricos no NUMOL da cidade de Patos, no Sertão paraibano.

Do Radar Sertanejo