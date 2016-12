Empresário paraibano pede Marília Mendonça em casamento

O empresário paraibano, Yugni Ângelo, pediu a mão da cantora sertaneja, Marília Mendonça, em casamento.

O pedido aconteceu na noite deste sábado (24), véspera de natal.

Marília revelou o noivado em sua conta no Instagram e demonstrou muita felicidade com a surpresa. Na imagem, aparecem as alianças e um bolo com as iniciais do casal.

“Ufa, quanta emoção nesse Natal, quanta surpresa, quanta gratidão, mas a maior de todas foi essa! Eu estou sem palavras até agora e só sei dizer sim, sim, meu noivo! Eu te amo! Obrigada pela surpresa, não de hoje, mas pela surpresa de ter aparecido na minha vida”, disse.

