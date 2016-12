Brasileiros estariam à deriva e incomunicáveis, dizem autoridades

As autoridades americanas trabalham com a hipótese que os brasileiros desaparecidos estejam vivos, provavelmente mantidos incomunicáveis em algum ponto, aguardando o melhor momento para ingressar ilegalmente nos Estados Unidos. Essa foi a informação que chegou ao Itamaraty.

Essa linha é reforçada pelo fato de a guarda costeira americana não haver encontrado vestígios de naufrágio. Por isso, outra hipótese em investigação pelas autoridades norte-americanas é que a embarcação esteja à deriva.

Os brasileiros que pretendiam ingressar ilegalmente nos EUA estão desaparecidos desde o dia 6 de novembro. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha o caso desde o dia 15 de novembro. “Nessa data, familiares de brasileiros que viajaram para as Bahamas informaram a Embaixada do Brasil em Nassau de que haviam perdido contato com eles no dia 6 daquele mês.”

A informação do desaparecimento foi imediatamente repassada à Polícia Federal e às autoridades migratórias, policiais e guardas costeiras de Bahamas e dos Estados Unidos. Desde então, o Itamaraty vem trabalhando em conjunto com essas instituições.

Até o momento, porém, não há informações sobre o paradeiro das pessoas ou do barco em que elas estavam. “Por meio da Embaixada do Brasil em Nassau e do Consulado-Geral do Brasil em Miami, o Itamaraty segue engajado na busca de informações, em contato permanente com as autoridades dos EUA e das Bahamas, bem como com as famílias dos brasileiros desaparecidos que procuraram auxílio”, diz a nota. Ela acrescenta que, por respeito à privacidade das pessoas desaparecidas, não divulga detalhes sobre a identidade delas.

Essa não é a primeira vez que a rota marítima entre Bahamas e a Flórida é utilizada. Já houve um caso em que uma embarcação com brasileiros foi interceptada.