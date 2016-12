Riachão Campestre Clube de Sousa realiza o tradicional Réveillon; confira as atrações!

Confira as atrações que irão animar o Réveillon do Riachão Campestre Clube de Sousa.

O Riachão Campestre Clube de Sousa realiza no próximo dia 31 de Dezembro o tradicional Réveillon, com altíssima expectativa de público entre sócios e visitantes das mais diversas regiões do Nordeste.

O “Réveillon 2016/2017” do Campestre é reconhecido como um dos mais atraentes eventos de clubes sociais da Paraíba, que é considerado a maior festa de confraternização do nordeste.

“Mais um ano está chegando ao fim e nada mais prazeroso do que aproveitar a chegada de 2017 e celebrar todas as conquistas de 2016 rodeado de amigos e familiares. Para brindar o ano novo com muito estilo, o Campestre realiza mais uma edição do Réveillon, uma festa planejada e produzida para tornar esta noite inesquecível”, disse o presidente João Marcelino Mariz.

A diretoria do clube e o seu presidente, João Marcelino informou as seguintes atrações que irão animar a festa: Dedim Gouveia, Frankim Dias e Firmino Araújo e um lindo show pirotécnico além de uma estrutura que oferece todo conforto para tornar a virada de ano repleta de alegria.

Da Redação do PORTALSOUSA