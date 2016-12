Ministro quer acabar com o comércio e o consumo de maconha no Brasil

Ministro quer acabar com o comércio e o consumo de maconha no...

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, quer acabar com o comércio e o consumo de maconha no país. O objetivo consta nos termos do Plano Nacional de Segurança, que foi apresentado a especialistas e pesquisadores da área no início da semana, de acordo com informações do jornal O Estado de São Paulo. Para isso, Moraes pretende focar nas plantações em território paraguaio, considerado um dos principais exportadores do continente, mas também combater os laboratórios da droga na Bolívia e no Peru.

A ambiciosa ideia vai, segundo especialistas ouvidos pela publicação, na contramão da política antidrogas na maior parte do mundo, que tem avançado em debates pela descriminalização e legalização da maconha destoando da já conhecida de “guerra às drogas”. Apesar disso, o ministro quer que a pasta injete recursos para fazer com que o fluxo da droga diminua e, quem sabe um dia, desapareça do Brasil.

Durante um encontro com países do Cone Sul em novembro, Moraes já havia comentado sobre a necessidade de aumentar o número de operações coordenadas com os vizinhos, inclusive ampliando a cooperação entre as polícias, focando não só no combate aos entorpecentes, mas também no tráfico de armas, pessoas e ao contrabando.

As críticas dos especialistas se referem principalmente ao fato de que o plano apresentado lembra mais um manifesto que um programa de governo, pois ele não contaria com ações de outras áreas do poder público e dificilmente poderia prevenir homicídios, como o projeto promete.

O projeto conta com quatro eixos de prevenção: capacitação de agentes de segurança (para tentar diminuir a letalidade policial), aproximação da polícia e da sociedade, inserção e proteção social focando na redução da violência doméstica e cursos profissionalizantes de arquivistas. Essa última ideia, classificada como inusitada, foi explicada por Moraes: como o Arquivo Nacional está sob o controle do Ministério da Justiça, há a posibilidade de os profissionais oferecerem tal curso.

