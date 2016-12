Indulto Natalino beneficia 800 presidiários da Paraíba

Oitocentos presidiários do regime aberto e semiaberto foram contemplados com o Indulto Natalino. Na Capital paraibana vão ter direito à saída temporária 470 apenados da Penitenciária Média ‘Sílvio Porto’ e 45 presidiárias do Presídio ‘Júlia Maranhão’.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, os demais presos beneficiados – 285 – estão espalhados no outros presídios do estado.

Neste ano, contrário de anos anteriores, a saída de presos foi fracionada. A primeira acontece nesta sexta-feira (23). Os apenas saem às 5h e retornam até às 20h de segunda-feira (26).

No Ano Novo, os presos são liberados às 5h do dia 30 de dezembro e devem retornar à penitenciária até às 20h do dia 2 de janeiro de 2017.

Durante o Indulto, os presidiários devem observar algumas restrições: não portar instrumento ofensivo; não ingerir bebida alcoólica; recolher-se a residência até às 22h; não frequentar bares, casas de jogos ou similares.

Da Assessoria