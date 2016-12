Cantora Solange Almeida do aviões do forró anuncia sua saída da banda; ENTENDA.

Cantora Solange Almeida do aviões do forró anuncia sua saída da banda;...

Confira o comunicado na íntegra:



Está confirmada a carreira solo da cantora Solange Almeida, após 14 anos a frente do Aviões do Forró ao lado do parceiro Xand. A artista pretende se dedicar a carreira, família e a outros projetos pessoais. Em respeito aos sócios, empresários, Xand e fãs, sua saída foi adiada durante três anos e aconteceu de forma amigável. A artista cumprirá toda a agenda com o Aviões até o carnaval. A cantora gravará o seu primeiro DVD solo dia 08 de fevereiro, no Citibank Hall em São Paulo. A primeira música de trabalho, intitulada ‘Duas e 23’ já foi lançada de forma acústica na internet.

da redação do PORTAL SOUSA.