SOUSA: Teto de academia desaba e dois se ferem; cerca de 20 pessoas estavam no local; CONFIRA AQUI!

Parte do teto de uma academia de ginástica desabou e duas pessoas ficaram feridas na cidade de Sousa, no Sertão da Paraíba, na tarde desta terça-feira (20). Segundo profissionais do Corpo de Bombeiros, cerca de 20 pessoas estavam no local no momento do acidente, entre clientes e funcionários.

Os agentes que atuaram na ocorrência afirmaram que cerca de dois metros de gesso do teto da academia desabaram, nas proximidades da entrada do local. “Choveu esses dias e infiltrou água no gesso, fazendo com que ele ficasse fraco e desabasse”, disse um dos bombeiros que compareceram ao estabelecimento. Ele também acrescentou que, devido à escassez de chuvas na região, muitas pessoas não preparam as moradias e ambientes comerciais para resistir a períodos de muita precipitação.

As pessoas feridas (homem e mulher) tiveram apenas escoriações leves e foram atendidas e liberadas pelos socorristas ainda no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, apenas uma perícia poderia determinar se o local está seguro após o fato desta terça. Os trabalhos só ocorrerão, no entanto, caso o proprietário da academia os solicite ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura.

Da Redação do PORTALSOUSA