Seca já causou prejuízo de R$ 100 bi e PB é um dos estados mais afetados

O Senador Raimundo Lira (PMDB-PB) disse à Rádio Senado que a Paraíba é um dos estados mais afetados com os cinco aos da seca rigorosa que castiga o Nordeste. Em todo a região, a seca, segundo ele, já provocou um prejuízo de R$ 100 bilhões e a morte de seis milhões de bovinos, o que gerou um processo de empobrecimento no Nordeste.

Raimundo Lira disse que a solução definitiva para o problema da seca é a transposição, cuja água deve chegar à barragem Epitácio Pessoa, em Boqueirão, em meados de abril. Segundo ele, a transposição vai atender emergencialmente e de forma definitiva o suprimento de água de Campina Grande e de outros 12 municípios.

Lira, que nos últimos dias se reuniu pelo menos três vezes com o Ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, disse que a preocupação no momento é com a conclusão das obras do Eixo Leste, que levará água para o açude Epitácio Pessoa, hoje com cerca de 5% de sua capacidade.

Na entrevista, o Senador também enfatizou a necessidade e a fundamental importância para o estado da construção do Ramal Piancó, uma derivação do Eixo Norte. Raimundo Lira lembrou que o governador Ricardo Coutinho assumiu o compromisso de antecipar o início dessas obras em aproximadamente 180 dias.

Paraíba Já