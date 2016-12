Ranking aponta as cinco maiores audiências das emissoras em 2016

Os canais de televisão buscam permanentemente novos programas e formatos para encontrar a liderança de audiência. Médias, picos e minutos em primeiro lugar são sempre comemorados pelas emissoras. Mas na guerra pelo Ibope, as novelas ainda dominam a preferência do telespectador no país.

Globo, SBT e RecordTV, as três maiores redes do país, investiram neste segmento em 2016 e conquistaram excelentes índices de audiência. O produto novela aparece na primeira e segunda colocações no rankings das maiores audiências da TV aberta.

Essa constatação é baseada nas informações enviadas pelos canais a pedido do NaTelinha. Globo, RecordTV, SBT, Band e RedeTV! informaram suas cinco maiores audiências em 2016 na Grande São Paulo, principal mercado do país.

Na Globo, a novela das nove, mesmo o horário enfrentando uma crise de Ibope, continua sendo o maior índice do canal: 29 pontos, apenas um dígito a mais do segundo programa mais assistido da emissora, a novela das sete.

“Os Dez Mandamentos” lidera o ranking da RecordTV, com 15,6 pontos, seguido por outra trama bíblica, “A Terra Prometida”, com 14,4 de audiência.

A recém estreada “Carinha de Anjo” já aparece em primeiro lugar nas maiores audiências do ano no SBT, com média de 13,2 no Ibope. Outra atração da dramaturgia do canal de Silvio Santos, a reprise de “Chiquititas” surge em segundo lugar na preferência do público, com 11,8 pontos.

Na Band, o reality culinário “MasterChef Profissionais” e o “MasterChef – Terceira temporada” marcaram 7 e 6 pontos de média em 2016, respectivamente, conquistamdo o primeiro e o segundo lugar no ranking da emissora.

Na RedeTV!, o humorístico “Encrenca” marcou média de 5,3 pontos de audiência e ganhou o título de programa mais assistido do canal no ano. O segundo lugar ficou com o “Te Peguei”, que teve 2,6 no Ibope.

Confira o ranking completo de cada emissora com suas cinco maiores audiência em 2016:

Xuxa causou frisson na festa da RecordTV Rio

Na última quinta-feira (15), a RecordTV Rio inaugurou a nova sede da emissora no Rio de Janeiro. Numa festa para dois mil convidados, com assinatura da promoter Carol Sampaio, os novos estúdios e a nova redação de jornalismo foram apresentados. Tudo bem organizado e de bom gosto.

Entre os convidados estiveram os grandes nomes do canal, como Xuxa, Geraldo Luís e Fábio Porchat. Aliás, a chegada da loira movimentou a festa. Todo mundo queria chegar perto e tirar as selfies. O assédio foi tanto que impossibilitou Xuxa de permanecer por muito tempo no local do show dos Novos Baianos.

NaTelinha esteve presente no evento com o jornalista Sandro Nascimento. Os novos estúdios abrigam os cenários do “RJ no Ar”, “Balanço Geral Rio” e “Cidade Alerta Rio”, ainda tendo espaço para construção de outro cenário para novos programas locais da emissora. “Eu não penso nisso”, diz Paulo Gustavo sobre bater recordes com novo filme Na próxima quinta-feira (22), chega aos cinemas o novo filme de Paulo Gustavo, “Minha Mãe é Uma Peça 2”, com direção de César Rodrigues. “Eu quis fazer uma coisa diferente que não se repetisse muito. Mas o que move a Dona Hermínia continua o mesmo, seu amor pelos filhos e ser uma mãe hiperprotetora”, conta Paula Gustavo com exclusividade para este colunista do NaTelinha. Em 2013, o primeiro filme, “Minha Mãe é Uma Peça”, foi assistindo por 4,5 milhões de espectadores no país. “Eu não penso nisso, ter que bater outro recorde. A gente não sabe como vai ser, mas a gente torce que seja um novo recorde. Estamos sempre querendo se superar. Estou torcendo, o filme foi feito com muito carinho, a gente se divertiu”, diz o humorista.

“A Dona Hermínia é um pouco de todas as mães, por isso o povo se identifica tanto”, comenta Paulo Gustavo.

“Minha Mãe é Uma Peça 2” ainda tem no elenco Mariana Xavier, Rodrigo Pandolfo, Herson Capri, Alexandra Richter, Samantha Schmütz, Suely Franco e Patrícya Travassos.



Fátima Bernardes participa de “Minha Mãe é Uma Peça 2”

Uma curiosidade no longa é a participação de Fátima Bernardes. A apresentadora representa ela mesma e convida Dona Hermínia para ir ao seu programa “Encontro”.

Funcionários da RedeTV! estão preocupados

Entre os funcionários da RedeTV! no Rio, existe uma grande preocupação com a chegada do mês de janeiro. São cada vez mais fortes os humores de demissão no departamento de jornalismo.

Falando nisso, num total desrespeito, a emissora continua ignorando a constituição e não exibindo nenhuma programação local em diversas praças do país. Procurada, a RedeTV! prefere não se manifestar sobre o assunto. Lamentável.

Crise

Se não acontecer nenhuma negociação até lá, os funcionário da Rádio Tupi do Rio de Janeiro prometem uma greve de 48 horas a partir desta segunda-feira (19).

A emissora é líder de audiência no estado e pertence ao mesmo grupo da TV Alterosa de Minas Gerais. Os profissionais do dial ainda não receberam o 13º do ano passado e estão há três meses sem salário. Que situação.

Menino de Ouro

Luiz Bacci não é mais uma unanimidade dentro da RecordTV. Existem pessoas que estão evitando o menino de ouro. Estranho.

Marina Miranda recebe homenagem no Rio

Com 64 anos de carreira, a atriz Marina Miranda será homenageada por artistas nesta segunda-feira (19), no Rio.

O ator Fernando Reski comandará o espetáculo ao lado da atriz Paula Goodarth, ambos diretores do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão do Estado do Rio de Janeiro (Sated RJ).

Com 84 anos de idade, Marina Miranda é a história viva da cultura nacional. Ela se tornou conhecida do público no humorístico “Balança Mas Não Cai”, da TV Globo, em 1982, ao lado do comediante e amigo Tião Macalé.

Participou da “Escolinha do Professor Raimundo” como dona Mandala, com Chico Anísio. Fez parte do elenco de “Os Trapalhões” de 1979 a 1987 e participou de diversas novelas na Globo e Record.

No ano passado, com o fim do Recnov, a atriz foi demitida da emissora dos bispos, mesmo tendo um contrato vitalício com o canal.

Serviço:

Local: Teatro Princisa Isabel

Endereço: Avenida Princesa Isabel, nº 186, Copacabana.

Data: 19 de dezembro

Horário: 20 horas

Eu fico por aqui ou toda hora no Twitter @Sanduba