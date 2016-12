Homem é preso acusado de furtar objetos de igreja evangélica

A polícia civil da cidade de Coremas, sob a coordenação do delegado Pereira, prendeu em flagrante delito, na madrugada desta quarta-feira (21), Francisco Cláudio Benedito Pereira, vulgo Cláudio de António Mocó. Ele foi preso, acusado de ter furtado objetos de uma igreja evangélica, localizada naquela cidade.

De acordo com informações do delegado regional, Glauber Fontes, a polícia civil recebeu a informação do furto e logo saiu em diligências e conseguiu localizar os objetos, um microfone, um aparelho de DVD e uma caixa de som amplificada, que já haviam sido vendidos. Depois de confirmar a autoria do furto, a equipe de policiais foi até a residência do acusado e o prenderam em flagrante.

Preso, Cláudio de Antonio Mocó foi encaminhado para a delegacia de polícia civil da cidade de Piancó, onde foram tomadas as medidas cabíveis.

Do Portal Vale do Piancó Notícias