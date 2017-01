NO AR 91,3: André Gadelha inaugura Max Correio FM e anuncia festa em praça pública

Em contato com a Redação do PORTALSOUSA, o prefeito André Gadelha (PMDB) revelou que a Max Correio FM 91,3 já está no ar em caráter experimental, emissora do grupo Max.

“A nova estação está em fase de testes, e logo vamos ter uma emissora que irá trazer a melhor programação do sertão, com musica, entretenimento, jornalismo e esporte”, disse.

André disse ainda que em breve, irá dá mais detalhes sobre a Rádio Max Correio FM. “Iremos ter um show em praça pública na inauguração da Max Correio FM”, frisou.

A data de inauguração ainda não foi definida, porém, André adiantou que será em meados do mês de janeiro 2017. “Aguardem!”, finalizou.

Da Redação do PORTALSOUSA