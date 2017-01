Piloto diz que a homologação do aeroporto de Cajazeiras é pura enrolação: “não é aeroporto, mas sim aeródromo”. VEJA!

O piloto cajazerense Fábio Dantas, em contato com Redação do PORTALSOUSA, chegou fazer duras críticas as instalações do Aeroporto de Cajazeiras. De acordo com o piloto, a obra que foi inaugurada, não se trata de um aeroporto mas sim, aeródromo, que são coisas distintas.

Fábio Dantas fez uma consulta no site da ANAC e constatou que o aeroporto de Cajazeiras se trata na verdade de aeródromo.

“Sou piloto comercial e consultando os dados do aeródromo de Cajazeiras, vi que consta código SJZA, para ser aeroporto o código deve ter a B como segunda letra. EX.: João Pessoa SBJP, Campina Grande SBKG, Congonhas SBSP, Natal SBSG, portanto, não é aeroporto”. Disse.

O piloto cajazerense deu mais detalhes sobre a pista de pouso construída pelo o Governo do Estado em Cajazeiras.

“No site da Força Aérea Brasileira www.aisweb.mil.br conta que no aeródromo Pedro Moreira, está proibida operação de aeronaves a jato, bem como aeronaves com peso superior a 12 toneladas, um Boeing 737, menor avião operado pela Gol, pesa vazio, vejam bem, vazio aproximadamente 41 toneladas. Consta que a pista possui média resistência para suportar peso das aeronaves e baixa resistência para suportar pressão dos pneus de aeronaves a jato”. Ressaltou.

Por fim, o piloto criticou o Governador Ricardo Coutinho bem como os políticos locais.

“A homologação do aeroporto de Cajazeiras é pura enrolação. É incrível, isso está sendo usado como fins políticos e provo para qualquer um. A maioria das pessoas é leiga em aviação e não tem obrigação de entender do assunto. No entanto, se aproveitar disso é sacanagem, Cajazeiras não terá aeroporto e sim, um aeródromo,” disse ele.

Ratificando: O piloto se trata de Fábio Dantas e não, Joel Santana como foi noticiado nesta matéria anteriormente.

Atualização ás 16:00 horas – 01/12/2016.

Da Redação do PORTALSOUSA