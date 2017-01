POLÊMICA: Alunos e professores protestam contra o novo projeto de escola de tempo integral. VEJA!

Professores e alunos divergem do novo projeto de ensino integral nas escolas da Paraíba.

Na manhã desta quinta-feira (17), alunos da Escola Mestre Júlio Sarmento, em Sousa tiveram uma notícia que para o próximo ano, muitos alunos poderão migrarem para outros colégios, com a implantação do novo modelo de Escola de Tempo Integral.

De acordo com o novo projeto “Escola Cidadã Integral”, de 1.600 alunos, á escola poderá ficar com apenas 600, grande parte dos alunos vão ter que sair e procurar outras escolas. Os alunos que ficaram na escola terão metas a cumprir exemplo de: melhores notas, principalmente em português e matemática dentre outras obrigações.

Dentro do novo projeto está sendo implantado em várias escolas da Paraíba e do Brasil, atualmente, escolas tem em media 800 horas de aula, com a nova legislação escolar, alunos terão 1.400 horas, tendo início de 07:30 da manhã com término ás 17:00 horas.

Ainda de acordo com o novo projeto, os alunos que ficarem no colégio terão direito a, café da manhã, merenda e almoço, mas terão que levar roupas, toalhas, sabonete, shampoo e etc. Professores que quiserem aderir ao novo projeto irão ter seus salários dobrados.

Manifesto em Sousa.

A alguns alunos e professores da Escola Mestre Júlio Sarmento, não gostaram da ideia do novo projeto e nesta quinta-feira (17), realizaram um protesto contra a nova proposta. Vale salientar que o projeto não abrange todas as escolas do estado, em Sousa, a escola escolhida para adotar o projeto Escola Cidadã, foi a Mestre Júlio Sarmento (Poli II).

O novo projeto abriu espaço para várias discussões na imprensa local. Manifestantes já marcaram um novo protesto para esta sexta-feira (18) nas ruas de Sousa.

De acordo com gerente da 10ª região de ensino a professora Socorro Antunes, uma reunião foi marcada com todos os pais de alunos para discutir a implantação do projeto na escola Mestre Júlio Sarmento.

Da Redação do PORTALSOUSA