Polícia Militar prende acusados de vários roubos em Sousa; foram recuperadas três motocicletas e um revólver foi apreendido; VEJA!

No final da tarde desta sexta-feira 04, a Polícia Militar, por meio das guarnições da ROTAM Alfa, Bravio, CPU, prenderam dois dos acusados de roubos praticados nos postos de combustíveis “Pai Assis”, “Terceiro Milênio”, além do Supermercado “Barro” localizado no Bairro Alto do Cruzeiro em Sousa.

Conforme Informações, foram conduzidos até a delegacia de Polícia Civil os jovens, André Henrique Abrantes 20 Anos e Marcos Antonio da Silva 23 anos, ambos residentes na cidade de Sousa.

Após vários levantamentos, a Polícia Militar descobriu o local onde os acusados estavam se escondendo, notadamente nas proximidades de um matadouro antigo, localizado entre as margens da rodovia Sousa/Uiraúna, e o Bairro André Gadelha.

Ao chegar ao local, às guarnições foram recebidas a tiros, sendo necessário revidar a injusta agressão. Os dois acusados foram alvejados nas pernas enquanto outros quatros conseguiram foragir do local.

Foram recuperadas três motocicletas; sendo uma motocicleta Honda Bros, cor laranja, ano 2011, a qual foi pintada de tinta sapray preta, a fim de ser utilizada nos roubos; uma Honda Fan 150, cor vermelha; e uma Honda CG 125, cor azul; além de um revólver calibre 22, mais três cápsulas deflagradas, e três munições intactas.

Os acusados foram conduzidos até a presença do delegado de Polícia Civil para serem autuados por roubo, associação criminosa e porte irregular de armas de fogo.

Da Redação do PORTALSOUSA