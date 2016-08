Traída posta fotos da amante do namorado nua no facebook

Ilona Wroblewska, 21 anos, de Lodge Lane, Finchley, norte de Londres, descobriu que estava sendo traída por Juan Majendie, 30. Para se vingar, ela decidiu expor a amante do namorado pela internet. Criou um perfil falso no Facebook e publicou algumas fotos sensuais da garota. Mas seu plano ainda não tinha acabado. As imagens também foram enviadas para a empresa da rival.

Majendie estava mantendo um relacionamento com duas mulheres ao mesmo tempo. A história foi desvendada ao procurador da cidade. “Ele disse à amante que deixaria sua parceira para ficar com ela, mas saiu de férias com a Wroblewska”, relata no depoimento.

Juan estava na África com Ilona quando mandou uma mensagem para a amante dizendo que a amava. Quando voltou, ele enviou mensagens dizendo que não queria mais vê-la. Já Ilona Wroblewska, que sabia do caso, disse que ela havia escrito para a vítima dizendo sobre as fotos nuas dela.

A vítima acordou às nove horas em 7 de junho e encontrou duas contas falsas no Facebook com sete fotos dela, uma das quais estava nua, disse o procurador. Logo em seguida, as fotos foram enviadas para o local de trabalho da amante e para alguns amigos.

Tom Mayall, defendendo Wroblewska, disse que ela tinha cometido um erro. Ele disse: “Ela lamenta o que fez e entende a gravidade desta acusação”. Wroblewska admitiu ter divulgado fotografias privadas e foi dada uma sentença de prisão de seis semanas, suspensas por 12 meses. Já Ofelina Allen, da acusação, afirmou: “Isso foi premeditado, a natureza das imagens foi totalmente inaceitável. A vítima foi obviamente humilhada e desmoralizada”.

