Pesquisa da CNT diz que Paraíba tem a quarta melhor malha viária do Brasil

A Paraíba é o Estado que tem a quarta melhor malha viária do Brasil, segundo levantamento divulgado nesta semana pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). De acordo com a pesquisa, que avaliou as estradas a partir de aspectos como a qualidade do pavimento e a sinalização das vias, as estradas paraibanas alcançaram um índice de 56% nas classificações ótimas/boas. O levantamento ganhou repercussão no site Exame.com.

A pesquisa da CNT (Anuário CNT do Transporte 2016) aponta que a Paraíba é o segundo Estado no Nordeste com estradas mais bem avaliadas, perdendo apenas para o Estado de Alagoas, que alcançou um índice de 79%. No entanto, ficou à frente de Estados como Pernambuco (47%) e Bahia (45%). No país, perdeu somente para São Paulo (84%) e Rio de Janeiro (62%).

A matéria da Exame.com, assinada pela jornalista Rita Azevedo, destaca que apenas 43% das rodovias brasileiras estão em boas condições. Dos 100.763 quilômetros de rodovias espalhadas pelo país, 43.104 foram classificados como bons ou ótimos e 35.105 como regulares. Os 22.554 quilômetros restantes, de acordo com o estudo, estão na pior situação.

De acordo com informações do Governo do Estado, o Programa Caminhos da Paraíba está pavimentando ou restaurando, desde 2011, cerca de 2.400 km de rodovias, com um investimento de R$ 1,2 bilhão, recolocando a Paraíba entre os Estados com uma das melhores malhas rodoviárias, assegurando o desenvolvimento econômico do estado e a melhoria da qualidade de vida da população.

Confira os estados com estradas mais bem avaliadas, segundo o Anuário CNT do Transporte 2016 – Confederação Nacional do Transporte:

Estado Índice São Paulo 84% Alagoas 79% Rio de Janeiro 62% Paraíba 56% Distrito Federal 54% Rondônia 51% Paraná 48% Pernambuco 47% Bahia 45% Mato Grosso do Sul 44%

Do ClickPB