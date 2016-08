DELAÇÃO: Empresário aliado revela esquema de creche inacabada de Fábio Tyrone e diz que ex-prefeito “sabia de tudo”

O ex-prefeito de Sousa, Fábio Tyrone (PSB) está numa situação complicada. O empresário Manoel Emídio fez um espécie de delação contra o ex-gestor sousense no que se refere à obra da Creche no bairro do Angelim, que se encontra abandonada por conta de erros estruturais.

Manoel Emídio desmentiu Tyrone, que se dizia inocente com relação ao andamento da obra, “Tyrone sabia de tudo e foi alertado”, afirmou o empresário em depoimento ao MPF.

O caso envolve recursos da ordem de seiscentos e quinze mil reais.

Não é a única obra que Tyrone está “enrolado”. A empresa Canteiros que pertence à aliados do ex-chefe do executivo sousense foi a responsável pela construção da UPA e da escola do Mutirão. Todas apresentaram equívocos e “levaram” milhões dos cofres públicos.

Especialistas acreditam que a situação de Tyrone deve se complicar, haja vista do avançar das investigações por parte do MPF.

O ex-prefeito também sofre desgaste político por conta da declaração anteriormente mencionada.

Da Redação do PORTALSOUSA