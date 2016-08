Prefeito de Aguiar nomeou 162 cargos comissionados e a maioria são “fantasmas” e residem fora

O Tribunal de Contas do Estado, através do Portal de Transparência Pública (SAGRES), divulgou no último mês de março a relação nominal dos assessores do prefeito de Aguiar, Manoel Batista Guedes – Tin Tin (PP) que ocupam cargos de comissão. Ao todo são 162 pessoas, muitas delas residente em outras cidades e até em regiões do sul do país, o que representam mensalmente na folha de pagamento R$ 193.042,00.

Esses comissionados, alguns considerados “fantasmas”, porque nunca compareceram para trabalhar no município de Aguiar, ocupam 101 funções que, supostamente não foram criadas com o aval da Câmara Municipal, já que para suas criações são necessárias total estrutura para o cargo.

Tomando-se como parâmetro o artigo 37 da Constituição Federal, que trata da criação de cargos comissionados sem a devida estrutura, o gestor municipal pode responder por crime administrativo pelo fato de ter nomeado pessoas para os cargos comissionados sem a mínima estrutura em conformidade com a lei, burlando a prática do concurso público.

Conforme o Portal da Transparência Pública (SAGRES), a Prefeitura de Aguiar tem apenas 174 funcionários efetivos, 7 eletivos e 162 cargos comissionados. Com os números apresentados, a Prefeitura Municipal de Aguiar infringe a lei, uma vez que, para cada servidor efetivo, corresponde um cargo comissionado, sendo a diferença apenas de 12 servidores.

A Denúncia, por sua vez, já chegou ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado, que, nos próximos dias estará dando explicações sobre o ocorrido.

CONFIRA A LISTA DOS CARGOS E NOMES DOS 162 SERVIDORES COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB.

1 – COORD DE CONT. E AVAL DE SERV À SAÚDE

ALINE FERREIRA PEDROSA

FRANCISCO AMAURI DA SILVA

2 – COORD DE ORIENTAÇÃO E EDU À SAÚDE

ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS

3 – COORD DE PLANEJAMENTO ESCOLAR

YAGOR RENE ARAUJO GUEDES

4 – COORD DE SUPERVISAO PEDAGOGICA

JULIANA KECIA ESPERIDIÃO PINHEIRO

5 – COORD. DA SEC DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

DEUVACY RODRIGUES DA SILVA LEITE

6 – COORD. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL PRODUTIVIDA

DAMIAO LINS DE SOUSA

7 – COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR

ROSICLEIA DE PAULA FARIAS DE LACERDA

8 – COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO ROBERTO GOMES DUARTE

9 – COORDENADOR DE APOIO AO IDOSO

MARIA LOPES DE SOUZA

10 – COORDENADOR DE CIDADANIA

GESSICA PEREIRA DA SILVA

11 – COORDENADOR DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS

JOSE DOS SANTOS DA SILVA

12 – COORDENADOR DE CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL

GILBERTO FREIRES AUGUSTO

13 – COORDENADOR DE CONTROLE DE PESSOAL

JUCICLEIDE DA SILVA SOUSA

14 – COORDENADOR DE EMPREGO E TRABALHO

JOSE ERIVALDO RODRIGUES

15 – COORDENADOR DE GERENCIAMENTO URBANO

ANTONIO BATISTA DA SILVA

16 – COORDENADOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

MESSIAS SALVIANO DE SOUSA

17 – COORDENADOR DE INFRA ESTRUTURA HABITACIONAL

MARIA DO DESTERRO VIRGULINO

18 – COORDENADOR DE LANÇAMENTOS DE DESPESAS

DAMIÃO HONORATO ALVES

19 – COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE

JUCERLANIA MARIA DA SILVA MARCOLINO

20 – COORDENADOR DE OBRAS PUBLICAS

JOSE ZILTON LACERDA

21 – COORDENADOR DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR À SAÚDE

LUCIANA XAVIER DE SOUSA LEITE

22 – COORDENADOR DE PATRIMONIO

ROZERLAN RODRIGUES DA SILVA

23 – COORDENADOR DE SAUDE PUBLICA

AUZENI AMANCIO DE SOUSA FREITAS

24 – COORDENADOR DE SUPERVISÃO ESCOLAR

RICARDO MAIA DANTAS

25 – COORDENADOR DE VIGILÂNCIA ANIMAL

FRANCISCA ALVES DA SILVA FERNANDES

26 – COORDENADOR DE ZOONOSE E CONT DE DOENÇAS

MARIA FRANCISCA FILHA RODRIGUES

27 – COORDENADOR ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA

RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSO

28 – COORDENADOR VIGILANCIA SANITARIA

JOSE GLEDSON DANTAS GOMES

29 – COORDENADORA BIBLIOTECA PUBLICA

CICERA MARIA DE FRANÇA SOUSA

30 – COORDENADORA DA FAUNA E DA FLORA

MARCOS QUARESMA LACERDA

31 – COORDENADORA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS

MARIA DO CARMO LACERDA

32 – COORDENADORA DE COORD AO MICRO EMPRESARIO

MARIA JOSE BESERRA

33 – COORDENADORIA DE AGRICULTURA

MAYLTON DANTAS PEDRO

34 – COORDENADORIA DE CONTROLE DE MATERIAL

MANOEL RODRIGUES DE LACERDA

35 – COORDENADORIA DE INFORMÁTICA

MARTINHO BATISTA GUEDES NETO

36 – COORDENADORIA DE IRRIGAÇÃO

WELLINGTON FRANÇA DE OLIVEIRA

37 – COORDENADORIA DE ODONTOLOGIA PREVENTIVA

REJANIA MARIA LEITE FERREIRA

38 – COORDENADORIA DE PATRIMONIO

CREUZA RAQUEL PEDROSA LEITE

39 – COORDENADORIA DE POSTURAS MUNICIPAIS

SEBASTIAO PEREIRA FILHO

40 – COORDENADORIA DE SUPRIMENTO E ALMOXARIFADO

FRANCISCO ALVES LEITE

41 – COORDENADORIA DE TRANSPORTES

LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA

42 – DIRETOR ADJUNTO

1 ANAIZA PEREIRA DE LACERDA 2 DAMIANA BOZANA LEITE FILHA 3 DAMIANA CARNAUBA LOPES 4 DIOGENY PEREIRA SILVA 5 EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUSA 6 ELIAS MORAIS DE CALDAS 7 FRANCISCA LINS DE SOUSA 8 FRANCISCA SABINO DA SILVA 9 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 10 GERALDO RICCELY PEREIRA BARBOSA 11 GESSI DA CONCEIÇÃO NUNES 12 GILBERLANIA SEBASTIANA 13 GILSON NUNES VIANA 14 JOSÉ VICENTE DE ARAÚJO 15 JOSEFA JAQUELINA DA SILVA 16 JUBERLAN DANTAS NOBRE 17 MARIA BARBOSA SOARES 18 MARIA DE FATIMA CONCEIÇAO SILVA 19 MARIA DE FATIMA GOMES LOPES 20 MARIA JOSÉ DE SOUSA OLIVEIRA 21 MARIA RENATA BARBOSA DE ANDRADE 22 OSEIAS BATISTA ARANTES LIMA 23 ROZERLANIA DE PAULA FARIAS DANTAS 24 TEREZA JOSEFA DE SOUSA 25 TEREZINHA SUELY LOPES MARCOLINO DE SOUSA 26 ZICO PEREIRA DA SILVA

43 – DIRETOR ADMINISTRATIVO

BENEDITO XAVIER DE SOUZA

44 – DIRETOR DE AÇOES COMUNITÁRIAS

DAMIANA LEITE DE ANDRADE

45 – DIRETOR DE AGRICULTURA

ALDENORA OLIVEIRA DE FRANÇA

46 – DIRETOR DE APOIO TRANSP. ESCOLAR

JOSE ALVES LEITE

47 – DIRETOR DE APOIO AO ESTUDANTE

ANTONIO LUIZ DE SOUSA

48 – DIRETOR DE APOIO E ORIENTAÇÃO AO MICRO EMPRESARIO

DAMIAO ALVES DE LACERDA

49 – DIRETOR DE AUDITAGEM E AVALIAÇÃO

ADRIANA DE LACERDA GUEDES

50 – DIRETOR DE CONTROLE DE EMPENHOS

MARIA DE FATIMA CARVALHO DA SILVA ALVES

51 – DIRETOR DE CONTROLE INTERNO

1 FRANCINILDA RUFINO DE SOUZA 2 JOSEFA FRANCIRALDA FAUSTINO DE LIMA

52 – DIRETOR DE CULTURA E ESPORTE

DAMIANA BELISARIO DA SILVA

53 – DIRETOR DE LICITAÇÃO

JAILMA ARANTES LIMA MACHADO MENESES

54 – DIRETOR DE MEDICINA PREVENTIVA

VALDELUCIA LEITE DE LACERDA

55 – DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

DAMIANA DE BOZANA DE SOUSA

56 – DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

FRANCISCA ADELANA M. L. MARTINS

57 – DIRETOR DE OBRAS PUBLICAS

FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE

58 – DIRETOR DE ODONTOLOGIA PREVENTIVA

PEDRO BATISTA DE ANDRADE FILHO

59 – DIRETOR DE ORIENTAÇÃO E ED. A SAUDE

FRANCISCA HONORATO DE SOUSA

60 – DIRETOR DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR A SAUDE

ANALICE HONORATO DE SOUZA FERNANDES

61 – DIRETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS

GUERRADY BERG DE OLIVEIRA MEDEIROS

62 – DIRETOR DE RECEITA MUNICIPAIS

DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA

63 – DIRETOR DE SUPERVISÃO ESCOLAR

MARINEZ FERNANDES DE SOUZA DANTAS

64 – DIRETOR DE TRANSPORTES

MANOEL HELENO DA SILVA

65 – DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA

DENIS PAULO LANDIM

66 – DIRETOR DE ZOONOSE E C. DE DOENÇAS

JOSEFA ALVES FERREIRA DE ALBUQUERQUE

67 – DIRETOR ESCOLAR

1 ADRIANA APARECIDA DE ASSIS 2 ALDILEIDE DE ANDRADE LACERDA 3 ALIPIO DE SOUZA MENDES 4 AMANDA ACIDÁLIA DA SILVA CARVALHO 5 CICERA DEVANIA PEREIRA LINS 6 CLAUDIANA ERASMO DA SILVA 7 DAMIANA BOZANA DA SILVA 8 DAMIANA LEANDRO DE SOUSA 9 DANIEL JOSÉ DE SOUSA JÚNIOR 10 DEUZANIRA ALVES LEITE 11 DVAN DE FREITAS LEITE 12 FRANCISCO VALDIVINO MAURICIO 13 GIVANEIDE MARIA SOARES DE LACERDA 14 IRENILDA ANTONIA 15 JOSEFA ALVES DE LIMA 16 LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS 17 MARGARIDA GUEDES NUNES DE SOUSA 18 MARIA APARECIDA DE SOUSA 19 MARIA DE FATIMA LOPES DE SOUSA 20 MARIA DO SOCORRO DELFINO 21 MARIA GERUIZA PEDROSA 22 MARIA SIMONE VICENTE DE FARIAS 23 MARIZO CIRINO LOPES 24 SEBASTIANA PEREIRA

68 – DIRETOR ORIENTAÇÃO PEDAGOGICO

NICOLAU KELLYANO LEITE DANTAS

69 – DIRETORIA DA GUARDA MUNICIPAL

JOSE HONORATO DE SOUSA

70 – DIRETORIA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

CELIA SILVA SANTANA

71 – DIRETORIA DE ASSESSORIA JURIDICA

AYLANNE MARIA BEZERRA DE ARAUJO

72 – DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DAMIÃO ROSENO DE SOUSA

73 – DIRETORIA DE COMUNICAÇAO

MARGARIDA MARIA DA SILVA

74 – DIRETORIA DE TURISMO

DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR

75 – DIRETORIA DO TESOURO DO MUNICIPIO

DAMIANA SUENIA DE CARVALHO GUEDES

76 – PROCURADOR JURIDICO

JOSE CASSIMIRO LEITE

77 – SECRETARIA

1 GILMARA LEANDRO NETA GOMES 2 IZABEL GUEDES NETA

78 – SECRETARIO

1 ALDO VERAS DE LIMA 2 ISVALDO CABRAL DE SOUSA 3 JOSE BONIFACIO VIANA NUNES

79 – SECRETARIO DE SAUDE MEIO AMBIENTE

ELIANA LEITE LOPES SANTANA

80 – SECRETARIO(A) DE CONTROLE INTERNO

NATHALIA FALCAO ALVES DE ALBUQUERQUE

81 – SUB COORDENADOR C. CEMIT. PUBLICO

JOSÉ ALDO DANTAS

82 – SUB COORDENADOR DE ARQUIVO E PROTOCOLO

JOSÉ RAFAEL DANTAS DA SILVA

83 – SUB COORDENADOR DE CONTROLE DE PAGAMENTOS

JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO GUEDES

84 – SUB COORDENADOR DE ESPORTE

1 JOSE GREGORIO DE SOUSA 2 SIMONE FEITOZA DA SILVA

85 – SUB COORDENADOR DE LIMP. PUBLICA

MARIA DE FATIMA LACERDA ANDRADE

86 – SUB COORDENADOR DE MEDICINA PREVENTIVA

AURENI HONORATO DE SOUSA

87 – SUB COORDENADOR DE PATRIMONIO

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

88 – SUB COORDENADOR DE SUPERVISÃO PEDAGOGICA

1 GENETON NUNES BIANO DE SOUSA 2 JOSELIA MARIA DA SILVA

89 – SUB COORDENADOR DE TRANSPORTE

JOSE ROBERTO DE SOUSA

90 – SUB COORDENADOR DE TRANSPORTE

CRISTIANO PEREIRA DA SILVA

91 – SUB COORDENADOR DE VIGILANCIA ANIMAL

MESSIAS PEDRO SOUZA

92 – SUB COORDENADOR ORIENTAÇAO E ED. A SAUDE

ISRAEL PEREIRA VIANA

93 – SUB COORDENADOR PRODUTIV. RURAL

MARIA SIMONE OLIVEIRA ROSENO

94 – SUB COORDENADORIA DA MERENDA ESCOLAR

SHIRLENE SOARES DA SILVA

95 – SUB COORDENADORIA DE CULTURA

CICERA MARIA PEREIRA

96 – SUB COORDENADORIA DE FESTAS POPULARES

DAMIANA FREIRES NETA

97 – SUB COORDENADRO DE CONSERV DE ESTRADAS

MARIA ANA PEREIRA RODRIGUES

98 – SUB SECRETARIO

1 EDUARDA LIMA DE CARVALHO E SILVA 2 ELIANE DA SILVA FARIAS 3 HELBA SIMONE CABRAL DE LACERDA 4 ISVALDO CABRAL DE SOUSA SEGUNDO 5 JESUS JOSE CABRAL DE LACERDA 6 MARIA APARECIDA SILVA ANDRADE 7 MATHEUS DANTAS LOPES BENTO DE SOUSA

99 – SUB-COORD. DA SEC DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

JUCEILTON DIODATO CASSIMIRO

100 – SUB-COORDENADOR DE SAUDE PUBLICA

JOSEFA FERREIRA DE LACERDA

101 – SUPERINTENDENTE DA UNIDADE DE SAÚDE

MARIA DA SALETE DANTAS DA SILVA

TOTAL – 162 FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS

Da Redação do PORTALSOUSA