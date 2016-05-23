Prefeito de Aguiar nomeou 162 cargos comissionados e a maioria são “fantasmas” e residem fora

O Tribunal de Contas do Estado, através do Portal de Transparência Pública (SAGRES), divulgou no último mês de março a relação nominal dos assessores do prefeito de Aguiar, Manoel Batista Guedes – Tin Tin (PP) que ocupam cargos de comissão. Ao todo são 162 pessoas, muitas delas residente em outras cidades e até em regiões do sul do país, o que representam mensalmente na folha de pagamento R$ 193.042,00.
Esses comissionados, alguns considerados “fantasmas”, porque nunca compareceram para trabalhar no município de Aguiar, ocupam 101 funções que, supostamente não foram criadas com o aval da Câmara Municipal, já que para suas criações são necessárias total estrutura para o cargo.
Tomando-se como parâmetro o artigo 37 da Constituição Federal, que trata da criação de cargos comissionados sem a devida estrutura, o gestor municipal pode responder por crime administrativo pelo fato de ter nomeado pessoas para os cargos comissionados sem a mínima estrutura em conformidade com a lei, burlando a prática do concurso público.
Veja Também:
- Prefeito de Aguiar é acusado de fraudar licitação; dono da empresa vencedora está preso pela PF
- Sindicalista denuncia descaso em Aguiar; familiares do prefeito embolsam mais de R$ 150,000 mil reais dos cofres públicos; VEJA!
- Após vários anos no poder, grupo de Branco Mendes terá oposição em Aguiar no Vale do Piancó; VEJA!
Conforme o Portal da Transparência Pública (SAGRES), a Prefeitura de Aguiar tem apenas 174 funcionários efetivos, 7 eletivos e 162 cargos comissionados. Com os números apresentados, a Prefeitura Municipal de Aguiar infringe a lei, uma vez que, para cada servidor efetivo, corresponde um cargo comissionado, sendo a diferença apenas de 12 servidores.
A Denúncia, por sua vez, já chegou ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado, que, nos próximos dias estará dando explicações sobre o ocorrido.
CONFIRA A LISTA DOS CARGOS E NOMES DOS 162 SERVIDORES COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB.
1 – COORD DE CONT. E AVAL DE SERV À SAÚDE
ALINE FERREIRA PEDROSA
FRANCISCO AMAURI DA SILVA
2 – COORD DE ORIENTAÇÃO E EDU À SAÚDE
ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS
3 – COORD DE PLANEJAMENTO ESCOLAR
YAGOR RENE ARAUJO GUEDES
4 – COORD DE SUPERVISAO PEDAGOGICA
JULIANA KECIA ESPERIDIÃO PINHEIRO
5 – COORD. DA SEC DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
DEUVACY RODRIGUES DA SILVA LEITE
6 – COORD. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL PRODUTIVIDA
DAMIAO LINS DE SOUSA
7 – COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR
ROSICLEIA DE PAULA FARIAS DE LACERDA
8 – COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO
FRANCISCO ROBERTO GOMES DUARTE
9 – COORDENADOR DE APOIO AO IDOSO
MARIA LOPES DE SOUZA
10 – COORDENADOR DE CIDADANIA
GESSICA PEREIRA DA SILVA
11 – COORDENADOR DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS
JOSE DOS SANTOS DA SILVA
12 – COORDENADOR DE CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL
GILBERTO FREIRES AUGUSTO
13 – COORDENADOR DE CONTROLE DE PESSOAL
JUCICLEIDE DA SILVA SOUSA
14 – COORDENADOR DE EMPREGO E TRABALHO
JOSE ERIVALDO RODRIGUES
15 – COORDENADOR DE GERENCIAMENTO URBANO
ANTONIO BATISTA DA SILVA
16 – COORDENADOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
MESSIAS SALVIANO DE SOUSA
17 – COORDENADOR DE INFRA ESTRUTURA HABITACIONAL
MARIA DO DESTERRO VIRGULINO
18 – COORDENADOR DE LANÇAMENTOS DE DESPESAS
DAMIÃO HONORATO ALVES
19 – COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE
JUCERLANIA MARIA DA SILVA MARCOLINO
20 – COORDENADOR DE OBRAS PUBLICAS
JOSE ZILTON LACERDA
21 – COORDENADOR DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR À SAÚDE
LUCIANA XAVIER DE SOUSA LEITE
22 – COORDENADOR DE PATRIMONIO
ROZERLAN RODRIGUES DA SILVA
23 – COORDENADOR DE SAUDE PUBLICA
AUZENI AMANCIO DE SOUSA FREITAS
24 – COORDENADOR DE SUPERVISÃO ESCOLAR
RICARDO MAIA DANTAS
25 – COORDENADOR DE VIGILÂNCIA ANIMAL
FRANCISCA ALVES DA SILVA FERNANDES
26 – COORDENADOR DE ZOONOSE E CONT DE DOENÇAS
MARIA FRANCISCA FILHA RODRIGUES
27 – COORDENADOR ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA
RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSO
28 – COORDENADOR VIGILANCIA SANITARIA
JOSE GLEDSON DANTAS GOMES
29 – COORDENADORA BIBLIOTECA PUBLICA
CICERA MARIA DE FRANÇA SOUSA
30 – COORDENADORA DA FAUNA E DA FLORA
MARCOS QUARESMA LACERDA
31 – COORDENADORA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS
MARIA DO CARMO LACERDA
32 – COORDENADORA DE COORD AO MICRO EMPRESARIO
MARIA JOSE BESERRA
33 – COORDENADORIA DE AGRICULTURA
MAYLTON DANTAS PEDRO
34 – COORDENADORIA DE CONTROLE DE MATERIAL
MANOEL RODRIGUES DE LACERDA
35 – COORDENADORIA DE INFORMÁTICA
MARTINHO BATISTA GUEDES NETO
36 – COORDENADORIA DE IRRIGAÇÃO
WELLINGTON FRANÇA DE OLIVEIRA
37 – COORDENADORIA DE ODONTOLOGIA PREVENTIVA
REJANIA MARIA LEITE FERREIRA
38 – COORDENADORIA DE PATRIMONIO
CREUZA RAQUEL PEDROSA LEITE
39 – COORDENADORIA DE POSTURAS MUNICIPAIS
SEBASTIAO PEREIRA FILHO
40 – COORDENADORIA DE SUPRIMENTO E ALMOXARIFADO
FRANCISCO ALVES LEITE
41 – COORDENADORIA DE TRANSPORTES
LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA
42 – DIRETOR ADJUNTO
|1
|ANAIZA PEREIRA DE LACERDA
|2
|DAMIANA BOZANA LEITE FILHA
|3
|DAMIANA CARNAUBA LOPES
|4
|DIOGENY PEREIRA SILVA
|5
|EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUSA
|6
|ELIAS MORAIS DE CALDAS
|7
|FRANCISCA LINS DE SOUSA
|8
|FRANCISCA SABINO DA SILVA
|9
|FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
|10
|GERALDO RICCELY PEREIRA BARBOSA
|11
|GESSI DA CONCEIÇÃO NUNES
|12
|GILBERLANIA SEBASTIANA
|13
|GILSON NUNES VIANA
|14
|JOSÉ VICENTE DE ARAÚJO
|15
|JOSEFA JAQUELINA DA SILVA
|16
|JUBERLAN DANTAS NOBRE
|17
|MARIA BARBOSA SOARES
|18
|MARIA DE FATIMA CONCEIÇAO SILVA
|19
|MARIA DE FATIMA GOMES LOPES
|20
|MARIA JOSÉ DE SOUSA OLIVEIRA
|21
|MARIA RENATA BARBOSA DE ANDRADE
|22
|OSEIAS BATISTA ARANTES LIMA
|23
|ROZERLANIA DE PAULA FARIAS DANTAS
|24
|TEREZA JOSEFA DE SOUSA
|25
|TEREZINHA SUELY LOPES MARCOLINO DE SOUSA
|26
|ZICO PEREIRA DA SILVA
43 – DIRETOR ADMINISTRATIVO
BENEDITO XAVIER DE SOUZA
44 – DIRETOR DE AÇOES COMUNITÁRIAS
DAMIANA LEITE DE ANDRADE
45 – DIRETOR DE AGRICULTURA
ALDENORA OLIVEIRA DE FRANÇA
46 – DIRETOR DE APOIO TRANSP. ESCOLAR
JOSE ALVES LEITE
47 – DIRETOR DE APOIO AO ESTUDANTE
ANTONIO LUIZ DE SOUSA
48 – DIRETOR DE APOIO E ORIENTAÇÃO AO MICRO EMPRESARIO
DAMIAO ALVES DE LACERDA
49 – DIRETOR DE AUDITAGEM E AVALIAÇÃO
ADRIANA DE LACERDA GUEDES
50 – DIRETOR DE CONTROLE DE EMPENHOS
MARIA DE FATIMA CARVALHO DA SILVA ALVES
51 – DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
|1
|FRANCINILDA RUFINO DE SOUZA
|2
|JOSEFA FRANCIRALDA FAUSTINO DE LIMA
52 – DIRETOR DE CULTURA E ESPORTE
DAMIANA BELISARIO DA SILVA
53 – DIRETOR DE LICITAÇÃO
JAILMA ARANTES LIMA MACHADO MENESES
54 – DIRETOR DE MEDICINA PREVENTIVA
VALDELUCIA LEITE DE LACERDA
55 – DIRETOR DE MEIO AMBIENTE
DAMIANA DE BOZANA DE SOUSA
56 – DIRETOR DE MEIO AMBIENTE
FRANCISCA ADELANA M. L. MARTINS
57 – DIRETOR DE OBRAS PUBLICAS
FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE
58 – DIRETOR DE ODONTOLOGIA PREVENTIVA
PEDRO BATISTA DE ANDRADE FILHO
59 – DIRETOR DE ORIENTAÇÃO E ED. A SAUDE
FRANCISCA HONORATO DE SOUSA
60 – DIRETOR DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR A SAUDE
ANALICE HONORATO DE SOUZA FERNANDES
61 – DIRETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS
GUERRADY BERG DE OLIVEIRA MEDEIROS
62 – DIRETOR DE RECEITA MUNICIPAIS
DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA
63 – DIRETOR DE SUPERVISÃO ESCOLAR
MARINEZ FERNANDES DE SOUZA DANTAS
64 – DIRETOR DE TRANSPORTES
MANOEL HELENO DA SILVA
65 – DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA
DENIS PAULO LANDIM
66 – DIRETOR DE ZOONOSE E C. DE DOENÇAS
JOSEFA ALVES FERREIRA DE ALBUQUERQUE
67 – DIRETOR ESCOLAR
|1
|ADRIANA APARECIDA DE ASSIS
|2
|ALDILEIDE DE ANDRADE LACERDA
|3
|ALIPIO DE SOUZA MENDES
|4
|AMANDA ACIDÁLIA DA SILVA CARVALHO
|5
|CICERA DEVANIA PEREIRA LINS
|6
|CLAUDIANA ERASMO DA SILVA
|7
|DAMIANA BOZANA DA SILVA
|8
|DAMIANA LEANDRO DE SOUSA
|9
|DANIEL JOSÉ DE SOUSA JÚNIOR
|10
|DEUZANIRA ALVES LEITE
|11
|DVAN DE FREITAS LEITE
|12
|FRANCISCO VALDIVINO MAURICIO
|13
|GIVANEIDE MARIA SOARES DE LACERDA
|14
|IRENILDA ANTONIA
|15
|JOSEFA ALVES DE LIMA
|16
|LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS
|17
|MARGARIDA GUEDES NUNES DE SOUSA
|18
|MARIA APARECIDA DE SOUSA
|19
|MARIA DE FATIMA LOPES DE SOUSA
|20
|MARIA DO SOCORRO DELFINO
|21
|MARIA GERUIZA PEDROSA
|22
|MARIA SIMONE VICENTE DE FARIAS
|23
|MARIZO CIRINO LOPES
|24
|SEBASTIANA PEREIRA
68 – DIRETOR ORIENTAÇÃO PEDAGOGICO
NICOLAU KELLYANO LEITE DANTAS
69 – DIRETORIA DA GUARDA MUNICIPAL
JOSE HONORATO DE SOUSA
70 – DIRETORIA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL
CELIA SILVA SANTANA
71 – DIRETORIA DE ASSESSORIA JURIDICA
AYLANNE MARIA BEZERRA DE ARAUJO
72 – DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DAMIÃO ROSENO DE SOUSA
73 – DIRETORIA DE COMUNICAÇAO
MARGARIDA MARIA DA SILVA
74 – DIRETORIA DE TURISMO
DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR
75 – DIRETORIA DO TESOURO DO MUNICIPIO
DAMIANA SUENIA DE CARVALHO GUEDES
76 – PROCURADOR JURIDICO
JOSE CASSIMIRO LEITE
77 – SECRETARIA
|1
|GILMARA LEANDRO NETA GOMES
|2
|IZABEL GUEDES NETA
78 – SECRETARIO
|1
|ALDO VERAS DE LIMA
|2
|ISVALDO CABRAL DE SOUSA
|3
|JOSE BONIFACIO VIANA NUNES
79 – SECRETARIO DE SAUDE MEIO AMBIENTE
ELIANA LEITE LOPES SANTANA
80 – SECRETARIO(A) DE CONTROLE INTERNO
NATHALIA FALCAO ALVES DE ALBUQUERQUE
81 – SUB COORDENADOR C. CEMIT. PUBLICO
JOSÉ ALDO DANTAS
82 – SUB COORDENADOR DE ARQUIVO E PROTOCOLO
JOSÉ RAFAEL DANTAS DA SILVA
83 – SUB COORDENADOR DE CONTROLE DE PAGAMENTOS
JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO GUEDES
84 – SUB COORDENADOR DE ESPORTE
|1
|JOSE GREGORIO DE SOUSA
|2
|SIMONE FEITOZA DA SILVA
85 – SUB COORDENADOR DE LIMP. PUBLICA
MARIA DE FATIMA LACERDA ANDRADE
86 – SUB COORDENADOR DE MEDICINA PREVENTIVA
AURENI HONORATO DE SOUSA
87 – SUB COORDENADOR DE PATRIMONIO
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
88 – SUB COORDENADOR DE SUPERVISÃO PEDAGOGICA
|1
|GENETON NUNES BIANO DE SOUSA
|2
|JOSELIA MARIA DA SILVA
89 – SUB COORDENADOR DE TRANSPORTE
JOSE ROBERTO DE SOUSA
90 – SUB COORDENADOR DE TRANSPORTE
CRISTIANO PEREIRA DA SILVA
91 – SUB COORDENADOR DE VIGILANCIA ANIMAL
MESSIAS PEDRO SOUZA
92 – SUB COORDENADOR ORIENTAÇAO E ED. A SAUDE
ISRAEL PEREIRA VIANA
93 – SUB COORDENADOR PRODUTIV. RURAL
MARIA SIMONE OLIVEIRA ROSENO
94 – SUB COORDENADORIA DA MERENDA ESCOLAR
SHIRLENE SOARES DA SILVA
95 – SUB COORDENADORIA DE CULTURA
CICERA MARIA PEREIRA
96 – SUB COORDENADORIA DE FESTAS POPULARES
DAMIANA FREIRES NETA
97 – SUB COORDENADRO DE CONSERV DE ESTRADAS
MARIA ANA PEREIRA RODRIGUES
98 – SUB SECRETARIO
|1
|EDUARDA LIMA DE CARVALHO E SILVA
|2
|ELIANE DA SILVA FARIAS
|3
|HELBA SIMONE CABRAL DE LACERDA
|4
|ISVALDO CABRAL DE SOUSA SEGUNDO
|5
|JESUS JOSE CABRAL DE LACERDA
|6
|MARIA APARECIDA SILVA ANDRADE
|7
|MATHEUS DANTAS LOPES BENTO DE SOUSA
99 – SUB-COORD. DA SEC DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
JUCEILTON DIODATO CASSIMIRO
100 – SUB-COORDENADOR DE SAUDE PUBLICA
JOSEFA FERREIRA DE LACERDA
101 – SUPERINTENDENTE DA UNIDADE DE SAÚDE
MARIA DA SALETE DANTAS DA SILVA
TOTAL – 162 FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS
Da Redação do PORTALSOUSA
[…] CONFIRA A LISTA DOS CARGOS E NOMES DOS 162 SERVIDORES COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, clicando AQUI! […]
Um absurdo, estou passada com tanta robalheira, porque tem nomes de pessoas que conheço que mora aqui em João Pessoa, estuda e trabalho aqui . Não vai nem aí no Aguiar só mamando, recebendo seu dinheiro nem exercer trabalho algum . Enquanto tem pessoas aí precisando de emprego que não tem condições de dar uma educação melhor para seu filho, porque não tem emprego, por conta desses políticos corruptos ladrões safado. É só o que acho e penso….
Comments are closed.