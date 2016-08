Lucas Veloso conta que se tornou ‘pai de família’ após perder Shaolin

“Depois que a gente tem algumas perdas, seja de pessoas, de tempo ou de outras coisas, você aprende a valorizar mais o amor, porque percebe que o tempo passa por você e você nem vê”. É desta forma que Lucas Veloso começou a olhar a vida depois da perda de seu pai, o humorista Shaolin, que faleceu em janeiro deste ano, após uma parada cardiorrespiratória.

De uma hora para outra, o jovem ator de 19 anos precisou assumir as responsabilidades do pai, no mesmo ano em que estreou em seu primeiro papel em novelas, com o divertido Lucas de Velho Chico. “Eu tive uma adolescência ‘cortada’. Quando eu fiz 14 anos, meu pai se acidentou e a minha vida mudou. Minha adolescência passou para a fase adulta muito rápido. Depois meu pai faleceu e eu acabei meio que assumindo o lugar dele de pai de família. Então hoje eu sou ‘pai’ de uma galera lá em casa: da minha mãe, da minha irmã, dos meus primos, tios… Mas estou curtindo esse momento como realmente um paizão”, conta.

O posto que ele passou a ocupar ainda serve de aprendizado, mas o ator avalia a relação de confiança depositada: “Eu vejo as pessoas chegarem para me pedir conselhos, e eu não tenho nem 20 anos. Apesar de ainda estar entendendo qual a responsabilidade que o meu pai deixou tão cedo para mim, estou sendo considerado uma espécie de oráculo na família quando chegam para mim e perguntam o que eu acho sobre as coisas”, ressalta.

Por mais que guarde uma grande saudade no coração, o artista se mantém forte para encarar seus desafios. “Na minha cabeça, se o universo e se Deus permitiram que tudo isso acontecesse, é porque eu preciso e mereço ter essa missão. Então, ser ‘pai de família’, como eu brinquei agora, é uma honra, porque não é todo mundo com quase 20 anos de idade que tem uma responsabilidade dessas”, destaca e pondera: “Geralmente, na minha idade, o moleque está preocupado em estudar, namorar e procurar um emprego, se for muito. Então, por tudo que eu estou passando, eu digo que eu tenho feito uma faculdade por dia. Mas tem sido bom e eu ainda tenho muita coisa para aprender”.

Para segurar essa onda toda, Lucas também tem ao seu lado uma grande companheira: sua mãe Laudiceia. Morando no Rio de Janeiro, o ator morre de saudade da mamãe que mora em Campina Grande, na Paraíba, sua cidade natal. “Eu sou muito apegado à minha mãe, então quando você cresce apegado, é difícil ficar longe. Sofro muito com saudade, mas eu ligo para ela todos os dias. Quando chego lá, a minha preocupação é ‘gastá-la’. Então eu peço para ela fazer comida, eu a convido para ver filme, em todo lugar que ela está, quero estar, para usufruir ao máximo o que eu puder”, conta com brilho nos olhos só de pensar.

Apesar da distância, o ator tem planos de trazer a mãe para uma temporada no Rio de Janeiro. “Vou ter o prazer de acordar e tomar aquele cafezinho, do jeito que eu gosto e cresci tomando, que só a mãe sabe fazer”.

Mas como será que o humorista está se virando longe da família? Lucas confessa que se vira, porém, admite: “Acho que todo mundo que é acostumado com a mãe perto e, quando sai de casa, faz tudo, só que faz meio mal. Você vê o valor que tem uma mãe. Aí você vê como é complicado se virar sem ela, né? É o amadurecimento através da ausência das pessoas”.

