Pai de se acorrenta em árvore para pedir leite especial para a filha

O pai da garotinha Jamilly, de 3 anos, usou uma corrente e se amarrou em uma árvore em frente ao Fórum de Uiraúna no início dessa manhã. O fato começou por volta da 6h da manhã dessa terça-feira 3 de maio. O objetivo do protesto, segundo ele, é para que a justiça obrigue o estado a fornecer para sua filha um leite especial que custa em torno de R$ 1.600, que a menina faz uso e a família não tem condição financeira de comprar.

Flávio ficou preso a uma corrente até a abertura do Fórum, às 8h, quando foi recebido por João Batista, que é assessor do gabinete do juiz da Comarca.